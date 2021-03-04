Düğün ve nikah yasakları kalktı mı?

Salgın nedeniyle dünya genelinde kısıtlamalar hala devam ederken, ülkemizde alınan yeni normalleme düzenlerine göre düğün ve nikah törenleri nasıl olacak? Evlenecek birçok çift düğün ve nikahını gönlünce yapamadı. Alınan kararlara göre şehir bazında uygulanacak önlemlerle bu şekilde esneklik yapılacaktır.

1 Mart günü gerçekleen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda dört ayrı risk grubuna göre (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak belirlenecektir.

Düğün Salonu;

Düşük Risk Grubundaki İller;

Kişi başına minimum 8m² alanda, kişi sayısı 100’ü geçmemek kaydıyla 1 saat sürecektir.Yüksek ve çok yüksek riskli yerlerdeyse 50 kişiyi geçememek koşuluyla 1 saattir.

Orta Risk Grubundaki İller;

Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Iğdır, Hakkari, Van, Mardin, Siirt, Şınak, Uşak, Batman, Muş ve Bitlis'tir.

Gaziantep, Aydın, Bursa, Elazığ, Çankırı, Eskişehir, Malatya, Kastamonu, Nevşehir, Yozgat, Denizli, Erzurum, Erzincan, Ankara, Afyonkarahisar, Bayburt, Kars, Karabük, Kırşehir, Manisa, Sivas, Tunceli, Yozgat, Isparta, Çorum, Çankırı, Kahramanmaraş ve Adana'dır.

Yüksek Risk Grubundaki İller;

Tekirdağ, Muğla, Artvin, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karaman, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Mersin, Yalova, Bilecik, Kayseri, İstanbul, Kilis, Ardahan'dır.

Çok Yüksek Risk Grubundaki İller;

Trabzon, Sinop, Giresun, Amasya, Konya, Ordu, Adıyaman, Tokat, Burdur, Samsun, Osmaniye, Edine, Balıkesir, Rize, Sakarya, Aksaray, Gümüşhane'dir.