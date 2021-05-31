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Düğün salonlarının gözü 1 Haziran’da

17 Mayıs 2021’de uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme dönemi 1 Haziran itibariyle sona eriyor. Birçok sektörde olduğu gibi düğün salonlarının da gözü açıklanacak kararlarda.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:43
Düğün salonlarının gözü 1 Haziran’da
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Hükümet tarafından tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme kapsamında birçok işletme kapalı kalmaya devam etmişti. Esnafların büyük çoğunluğu bu uygulamanın ardından gözlerini Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevirdi. Genel görüş ise kısıtlamaların mümkün olduğunca gevşetilerek uygulanmaya devam etmesi yönünde. Ancak esnaf işletmelere getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını istiyor. Düğün salonları işletmecileri de bunlardan birisi.

Düğün sektöründe yer alan işletmeler çok uzun zamandır kapalı durumda olduğu için işletme sahiplerinin dayanacak gücü kalmadı. Bu nedenle birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de kısıtlamaların tamamen kaldırılması umut ediliyor.

Düğün salonları kısıtlamaların kalması umuduyla hazırlıklarına devam ediyor. İşletmeler her türlü tedbiri alacaklarını belirterek çıkacak genelgenin kendi lehlerine olmasını bekliyor. Bazı işletmeler geçen seneden randevusu olan kişilerin bile olduğunu belirtiyor.

Kabine toplantısından çıkacak kararlar bu akşam açıklanacak.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Düğün SalonlarıKabine Toplantısı1 Haziran
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