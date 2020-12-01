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Düğün salonlarında düğünler ve nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün salonlarında düğünler ve nikahların nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

01 Aralık 2020 Salı 22:05
Düğün salonlarında düğünler ve nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak?
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının 30 bine dayanmasıyla herkesin çok daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Yeni kararlar ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyuran Erdoğan, cenaze ve nikah konusuna da değindi.

Düğün salonlarında nikahlar nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazlarında vefat eden kişinin yakınları dahil en fazla 30 kişi bulunabileceğini, aynı durumun nikahlar için de geçerli olduğunu söyledi. Buna göre daha önce belirli saatler aralığında yapılması uygun görülen nikah törenleri, en fazla 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları

-

Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

-Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

-Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.

-Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

-Alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirlenecektir.

-Alışveriş merkezine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
DüğünNikahErdoğanTedbir
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