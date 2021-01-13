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Düğün salonları yasakları devam ediyor mu, ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ve düğün salonlarının kapanmasına neden olan genelge sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, Düğün salonları yasakları devam ediyor mu, ne zaman açılacak? sorularını araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:11
Düğün salonları yasakları devam ediyor mu, ne zaman açılacak?
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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düğün salonları geçici süre ile kapanmıştı. Son olarak yayınlanan yeni genelge ile düğünlerde uygulanacak tedbirler ile ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Pek çok kişi ise yayınlanan yeni genelge ile düğün salonlarının akıbetini araştırmaya başladı.

Düğün salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan ve 81 il valiliğine gönderilen genelgede ‘81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, tavena, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, intenet salonu, intenet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, denek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.’ Bilgisi verildi.

Düğün törenleri yasaklandı mı?

81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında düğün salonları kapandı. Düğünler iptal veya ileri tarihlere ertelendiği belirtildi.

Yasaklar ne zaman son bulacak

Düğün törenlerinin ne zaman yapılabileceği ve salonları açılış tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Ocak ayı olması ve bahar döneminin birkaç ay sonra başlayacak olması ile düğünlerde artış bekleniyor. Düğünlerin sadece nikah ile gerçekleşeceği belirtilirken düğün yapan kişilere idari para cezası kesileceği açıklandı.

Düğün salonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı ikinci bir genelge ve karara kadar sürecin işleyeceği açıkladı. Buna göre;

  • Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayısıs 2020
  • Aşama 1: 27 Mayısıs-31 Ağustos 2020
  • Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020
  • Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Kovid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih.

2021 ile henüz net bir açıklama bulunmuyor.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 15:11
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