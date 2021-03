Düğün salonları ne zaman açılacak? Kısıtlama kapsamındaki düğün yasakları kalkacak mı? Tarih belli oldu mu?

Covid-19 ile mücadelede kapalı olan işletmeler içinde düğün salonları da yer alıyor. Evlenmeye hazırlanan çiftler ise düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor.

Sorular kapsamında düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulunmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise vakalarda ciddi bir düşüş yaşanmadığı sürece bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Düğün salonu rezervasyonlarında düşüş yaşanıyor

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı olan Adem Sönmez, pandemi ile mücadelede sosyal mesafe sebebi ile etkinliklerin iptal edilmesi ile alakalı ve sektörün durumunu açıklayan açıklamalarda bulundu. Sönmez sektörün halini şu ifadelerle açıkladı:

“Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor.”

Habetürk TV’de açıklamalarda bulunan Umut Akgül, ilerleyen zamanlarda düğünlerin sosyal mesafe kapsamında olabileceğini bildirdi. Akgül Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun açıklamalarını takip ettiğini belirtti. Yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"İlerleyen dönemlerde sosyal mesafeli düğün olacaktır diye düşünüyoruz ama şu an önceliğimiz Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre yapacağını düşündüğümüz olumlu açıklamalar. Çünkü bu noktada öncelik tabii ki sağlık. Sonraki aşamada, hayat daha da normalleştiğinde belki ikinci safhanın son döneminde düğünlerin bir an önce gerçekleşmesini umuyoruz. Düğünlerin hem açık hem kapalı alanlarda yapılması en büyük arzumuz. Hem damat ve gelinlerimizin bir an önce mağduriyetlerinin sonlanmasını hem de sektörümüzün normal günlerine kavuşmasını arzu ediyoruz."

Akgül açıklamalarında çalışanlara da yer verdi. Çalışanların sabır içinde bu sürecin atlatılmasını beklediklerini dile getirdi. Sürecin uzamasından dolayı herkes için zorlukların artığını da belirten Akgül, düğün sektörlerinin tümünde hem düğün sahiplerinin hem mekan sahiplerinin maddi açıdan zorluklar yaşadığını söyledi. Akgül konuşmasında önceliğin kesinlikle sağlık olduğunu söyledi ve şartlara uyulduğu takdirde düğün sektörünün normale dönebileceğini belirtti.

Akgül açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Biz eğlence kültüründe yakınlaşmayı seven bir toplumuz. Düğünler insanların birbirine yaklaştığı bir nokta. Ama bu noktada önemli olan sosyal mesafeyi kesinlikle koruyacağımız yeni bir eğlence tarzını inşa etmek olmalı. Çünkü sosyal mesafe korunarak illa ki eğlence yapılabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde hep birlikte deneyimleyeceğiz. 'Düğünde halay olur mu olmaz mı' tartışmasından çok 'Sosyal mesafeyi koruyarak nasıl eğlenebiliriz' sorusuna bakmalıyız. Bence insanlar daha izole bir şekilde düğün ortamında eğlenebilirler.”

Akgül, virüsün düğün şarkılarını bile değiştirebileceğini dile getirdi. Bir düğün yapılsa ortamı neşelendirmek amacı ile esprilerle şarkıların söylenebileceğini dile getirdi. Akgül bu konuya ilişkin şu yorumu yaptı:

“Belki de Ajda Pekkan’ın yıllar önce söylemiş olduğu 'Sakın Ha' şarkısını söyleyebilirdik"