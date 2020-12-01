Düğün, nikah, nişan töreni yasaklandı mı?

Sokak veya köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecek.

Yalnızca nikah olarak yapılacak olan düğünler ile nikah törenlerinin en fazla 1 saat içerisinde tamamlanıp bitirilmesi sağlanacak.

Yalnızca nikah merasimi olarak yapılacak olan düğün veya nikah törenlerinde düğün salonları içerisindeki sandalye veya koltuk yani oturma düzeni fiziki mesafe şartlarına uygun olacak ve dans ve oyun pistleri kullanılmayacak şekilde olacaktır.

Nikah töreni şeklinde olacak düğünler ve nikahlarda, toplu şekilde olunacak herhangi bir uygulamaya, oyun oynanmasına, dans edilmesine; toplu yemek yemeyi de içine kapsayacak şekilde her türlü yiyecek ve içecek servisi(paketli su servisi hariç) yapılması yasak olacak hiçbir koşulda izin verilmeyecektir.

Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 15 yaş altı çocukların düğün salonlarına girmesine, nikah törenlerine katılmasına izin verilmeyecektir.

Nikah töreni şeklinde yapılacak olan düğün veya nikah merasimlerinde en az bir tane kamu görevlisi(zabıta, kolluk gibi) görev alacak, denetim faaliyetleri öncekinden daha ağır olacaktır.