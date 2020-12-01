Düğün, nikah, nişan töreni yasaklandı mı?

Düğünler Yasaklandı mı? Nişan, Düğün Gibi Törenler Nasıl Yapılacak?
Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında yeni uygulamalar hakkında konuşuldu. Yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği şu dönemde en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Düğün, nikah, nişan gibi törenlerin olup olmayacağı, iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar..
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gün geçtikçe vaka sayılarının artışına şahit olduğumuz koronavirüs kapsamında bazı kararlar alınması için iki hafta önce kabine toplantısı gerçekleşmiş ve bazı sınırlamalar getirilmişti. Bugün yeniden bir araya gelen kabine, toplantıda yeni evlenenler, evlilik hazırlığında olanlar için düğün, nikah gibi törenler hakkında da bazı kararlara vardı.
Cenaze namazları, merhumun yakınları dahil 30 kişiyi geçmeyecek şekilde kılınacak, nikah törenlerinde de bu sayı aşılmayacaktır.
Eylül Ayında Yayımlanan Düğün Genelgesi
Düğünlerde yapılacak olan kısıtlamalar konusuna dair genelge son olarak 2 Eylül’de bildirilmişti. Bu genelgeye göre İçişleri Bakanlığı’nın düğün genelgesinde olan maddeler şu şekildedir:
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Sokak veya köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecek.
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Yalnızca nikah merasimi olarak yapılacak olan düğün veya nikah törenlerinde düğün salonları içerisindeki sandalye veya koltuk yani oturma düzeni fiziki mesafe şartlarına uygun olacak ve dans ve oyun pistleri kullanılmayacak şekilde olacaktır.
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Nikah töreni şeklinde olacak düğünler ve nikahlarda, toplu şekilde olunacak herhangi bir uygulamaya, oyun oynanmasına, dans edilmesine; toplu yemek yemeyi de içine kapsayacak şekilde her türlü yiyecek ve içecek servisi(paketli su servisi hariç) yapılması yasak olacak hiçbir koşulda izin verilmeyecektir.
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Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 15 yaş altı çocukların düğün salonlarına girmesine, nikah törenlerine katılmasına izin verilmeyecektir.
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Nikah töreni şeklinde yapılacak olan düğün veya nikah merasimlerinde en az bir tane kamu görevlisi(zabıta, kolluk gibi) görev alacak, denetim faaliyetleri öncekinden daha ağır olacaktır.
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İçinde bulunduğumuz ve hepimizi etkileyen kontrollü sosyal hayat döneminin elzem şartlarından olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarının yanında nikah merasimi şeklinde olacak düğünler ve nikah törenlerinde, bu genelge ile düzenlenmiş olan şartlar dışında daha önceden valiliklere gönderilmiş olan genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi içerisinde yer alan tüm kurallara ve tedbirlere harfiyen uyulması sağlanacaktır.