Dudak bakımı nasıl yapılır? Kışın dudak bakımı yapmanın önemi

Özellikle kış aylarında meydana gelen dudak kurumaları birçok insanın başına geliyor. Kışın havanın soğuk olmasından dolayı dudaklar soğuğa maruz kalıyor ve kuruma ile çatlama gerçekleşiyor. Yine kış aylarında dışarıdaki ve içerindeki sıcaklığın birbirinden çok farklı olması dudaklara zarar veriyor. Dışarıda kuru ve soğuk hava yedikten sonra kapalı bir alana girdiğimizde sıcak ve düşük nemle karşılaşıyoruz. Bu da dudaklara zarar veriyor ve kurumasına, çatlamasına neden oluyor. Vücudumuzun birçok yerini kış aylarında soğuğa karşı koruyabiliyoruz ancak dudaklar her zaman açıkta kalıyor bu da dudakların daha fazla zarar görmesine sebep oluyor. Peki, dudakların zarar görmesini nasıl engelleyebiliriz? Dudak bakımı ile bu sorun çözülür mü?

bol su içmek

Öncelikle, dudakların kurumaması için dudakları nemlendirmek gerekiyor. Bu yöntemlerden biri de. Su, cildinizi nemlendirir. Günlük su ihtiyacınızı karşıladığınız takdirde daha az kurumuş ve çatlamış dudaklarla karşılaşacaksınız.

dudaklarınızı yalamayın

Su içmenin yanı sıra,. Dudağınızı yalamanınız, ilk başlarda dudağınızın görüntüsünü olumlu olarak değiştirse de zamanla daha kötü bir hal almasını sağlar. Kuruyan tükürük, cildinizdeki nemi alır ve dudaklarınız giderek kötüleşir, kurur ve çatlar.

dudaklarınızı ısırmayın ve yolmayın

Bir başka yapmanız gereken şey,. Kurumuş ve çatlamış dudağı ısırmak ve yolmak onu daha kötü hale getirir. Isırdığınız ve yolduğunuz takdirde dudağınızda kanama gerçekleşir ve bu da dudağın iyileşme sürecini geçiktirir.

iç mekan nemlendiricisi

Bulunduğunuz evde, kapalı ortamlardakullanın. Dışarıdaki kuru ve soğuk havayı aldıktan sonra kapalı alana geldiğinizde, bulunduğunuzun alanın neminin az olmasından dolayı dudaklarının kuruyor ve çatlıyor. Bu kuruma ve çatlamayı azaltmak için iç mekan nemlendiricisi kullanırsanız, dudağınıza ve cildinize faydası dokunur.

Dudak balsımı kullanın.

Dudak bakımında yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi dudak balsımı kullanmaktır. Nemlendirme oranı yüksek bir dudak balsımı kullandığınızda, dudaklarınızın kuruma ve çatlama ihtimali oldukça düşecektir. Dudaklarınızın ihtiyacı olan nem oranı, dudak balsımı ile karşılanacak ve dudaklarınız sağlıklı görünümüne kavuşacaktır. Dudak balsımı hem dudaklarınızın kurumaması ve çatlamasını önler hem de kurumuş ve çatlamış dudağının iyileşme sürecini hızlandırır. Dudaklarınızı, dudak balsımı ile sık sık nemlendirirseniz, canlı ve sağlıklı bir görünüm kazanırsınız.

dermatoloğa görünün

Tüm bu önerilerini yaptınız ancak dudaklarınız hala kurumaya ve çatlamaya devam ediyorsa, bir. Bu çözümlerle geçmeyen dudak sorununuz başka bir enfeksiyonun veya hastalığın belirtisi olabilir. Bu sebeple doktora görünmeniz, sağlığınız için önemli olacaktır.