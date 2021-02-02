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Duadan sonra eller neden yüze sürülür, dayanağı var mıdır?

Dua ederken ellerimizin neden yüze sürüldüğünü ve neden yukarı doğru kaldırıldığını bir çok kişi merak etmektedir. Peki neden dua ederken ellerimizi yukarı kaldırırız ve sonra yüzümüze süreriz? Tüm açıklamalar haberimizde detaylı olarak verilmiştir.

02 Şubat 2021 Salı 12:09
Duadan sonra eller neden yüze sürülür, dayanağı var mıdır?
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Dua, Allah’a ibadet sayılan, alçak gönüllülük ve insanın yerini ve konumunu hatırlatan bir durumdur. Hz. Muhamme (sav)’in sünnetleri arasında da yerini almaktadır. 

DUA NEDEN ÖNEMLİDİR VE NASIL YAPILMALIDIR?

Çağırmak,seslenmek anlamına gelen dua, dini olarak ise insanın Allah’a yönelerek istediği şeyleri arz etmek demektir. Dua, Allah ile kulu arasında irtibattır. Zikir ve ibadet olarak da sayılmaktadır. Hz. Muhammed, dua hakkında ‘Dua ibadetin özüdür’(Tirmizi,Deavat,2)  buyurmuştur. 

‘’De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin.” (Furkân, 25/77) Ayette de belirtildiği üzere insan, dua ile insan olmaktadır. Kişi,duasını sadece Allah’a yöneltmeli,bir başkasına ya da herhangi bir varlığa ibadet edilmemeli ve dua edilmemelidir. 

DUA DA ELLERİN ÖNEMİ 

Dua ederken ellerin yukarıya doğru bakması ve kaldırılması, istek anlamına gelmektedir ve göklerin yüceliği temsil etmesinden dolayıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed bu konu ile ilgili ‘Allah’a avuçlarınızı yukarı getirerek dua edin, ellerinizin tersini değil. Duayı bitirdiğiniz zaman ellerinizi yüzünüze sürün.’ (İbn Mace,Dua,13) buyurmuştur. Hz.Muhammed’in dua ederken bela ve musibetlerden bahsederken el avuçlarını yere bakacak şekle getirdiği de rivayet edilmiştir. 



Son Güncelleme: 02.02.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
DuaIbadet
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