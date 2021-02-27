Drag queen ne demektir? Drag queen kelimesinin anlamı

Kerimcan Durmaz’ın yeni çıkardığı şarkı ile Drag queen kelimesinin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Drag queen, genellikle eğlence ya da moda için abartılı ve toplumsal kadın rollerini benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişilere denilmektedir.

Drag queen ne demek?

Feminen tavırlar ve toplumsal kadın rollerine uygun olarak, moda için ya da eğlence için giyilen kıyafetler anlamına gelmektedir. Genellikle erkekler tarafından bu kıyafetler giyilmektedir.

Kadınlar ile özdeşleşmiş bazı fiziksel görünümleri abartarak, mesela kirpik ya da saç şekilleri, kadın rollerine uygun olarak kıyafetler giymek ve o role bürünmek anlamına gelmektedir.

Şarkıcılar, dans edenler, drag güzellik yarışmasına katılanlar, diskotekler gibi mekanlarda gösteriş yapanlar bu tarza bürünebilmektedirler.