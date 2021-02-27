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Drag queen ne demektir? Drag queen kelimesinin anlamı

Kerimcan Durmaz'ın yeni çıkardığı şarkı ile drag queen tarzının ne olduğu merak edilmeye başlandı. Genellikle eğlence ya da moda için abartılı giyinen kişilere denilen drag queen, merak konusu oldu. Drag queenin ne anlama geldiğini merak eden kişiler detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirler.

27 Şubat 2021 Cumartesi 01:14
Drag queen ne demektir? Drag queen kelimesinin anlamı
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Kerimcan Durmaz’ın yeni çıkardığı şarkı ile Drag queen kelimesinin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Drag queen, genellikle eğlence ya da moda için abartılı ve toplumsal kadın rollerini benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişilere denilmektedir. 

Kerimcan Durmaz'ın

Drag queen ne demek?

Feminen tavırlar ve toplumsal kadın rollerine uygun olarak, moda için ya da eğlence için giyilen kıyafetler anlamına gelmektedir. Genellikle erkekler tarafından bu kıyafetler giyilmektedir.

Kadınlar ile özdeşleşmiş bazı fiziksel görünümleri abartarak, mesela kirpik ya da saç şekilleri, kadın rollerine uygun olarak kıyafetler giymek ve o role bürünmek anlamına gelmektedir. 

Şarkıcılar, dans edenler, drag güzellik yarışmasına katılanlar, diskotekler gibi mekanlarda gösteriş yapanlar bu tarza bürünebilmektedirler.



Son Güncelleme: 27.02.2021 01:14
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Anahtar Kelimeler:
Drag QueenKerimcan Durmaz
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