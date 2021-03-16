Dr. Gülseren Budaycıoğlu kliniği nerede? Gülseren Budayıcıoğlu Madalyon Psikiyatri Merkezi klinik randevusu seans ücreti fiyatı ve iletişim bilgileri

Karşılaştığı vakaların gerçek hayat hikayelerinden yararlanarak Madalyonun İçi kitabını yazan ve kitapları, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizilerine konu olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun hayatı merak edilmektedir.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Liseyi TED Koleji’nde okuyan Budayıcıoğlu, 19 yaşında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. Okula devam ederken TRT’de çalışmaya başlayan deneyimli psikiyatr burada spikerlik ve sunuculuk görevine gelmiştir.

TRT’deki kariyerinin ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Psikiyatri bölümünde asistan olarak çalışmaya başlayan Gülseren Budayıcıoğlu, doçentliğe geçmeden buradan ayrılarak psikiyatr olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılında kendi Psikiyatri kliniğini açan Gülseren Budayıcıoğlu en tanınan psikiyatrlardan biri haline gelmiştir.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kliniğinin adı nedir, nerededir?

Gülseren Budayıcıoğlu’nın kliniğinin adı Madalyon Psikiyatri Merkezi’dir. İstanbul’da ve Ankara’da şubeleri bulunan klinikte seans ücretleri 1500’den başlamaktadır.