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Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri

Tv 8 ekranlarında beğenilerek takip edilen Doya doya moda yarışması büyük beden kadınların yarıştığı bir formattır. Birbirinden değerli jürilerin olduğu yarışmada kendine güvenen kadınlar şıklığını ortaya koymaktadır. Başvuru şartlarını sizler için araştırdık. Detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:28
Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri
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Doya doya moda yarışmabaşvurusu

Tv 8 ekranlarına gelen büyük beden kadınların yarıştığı Doya doya moda yarışması büyük bir ilgiyle izlenilmektedir. Hafta içi her gün saat 13:00’da yayınlanmaktadır. Tarzına güvenen büyük beden kadınlar programa katılarak kısıtlı bütçe ve zaman ile alışveriş yaparak kendi tarzlarını ortaya koyuyorlar. Büyük beden kadınlarında şık ve doğru giyinerek zayıf kadınlar gibi güzel olabilmeleri programın amacıdır. 

Doya doya moda yarışmasını Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğur Erez, Umut Eker jüriliğini yapmaktadır. Gülşah Saraçoğlu; moda camiasının önde gelen isimleri arasındadır. Kıyafet tasarlamış ve kendine ait atölyesi bulunmaktadır. 

Seray sever; başarılı bir oyuncudur. Birçok programda sunuculuk yapmıştır. Müzik ile de ilgilenmiştir. 

Uğur Erez hem uluslararası hem ülkemizde görev yapan çok önemli bir koreograftır. Uzun bir zamandır moda ile ilgilenmektedir. Miss Turkey ve Best Model gibi organizasyonların aranan ismidir. 

Umut Eker; stilist danışmanıdır. Aynı zamanda kendisi bir modeldir. 

Yarışmanın ödülü

Haftanın ilk dört günü yarışmacılar 5 üzerinden değerlendirilerek puan veriliyor. Cuma günü ise 10 üzerinden puan verilerek haftanın puanları toplanıyor. En yüksek puanı alan yarışmacıya tasarım kolye hediye ediliyor. 

Yarışmanın finalinde ise finale kalan son 3 yarışmacıya ödül verilmektedir. Birinci olana 50 bin nakit para ikinciye 25 bin değerinde altın kolye üçüncü olana ise 10 bin değerinde bir telefon hediye verilmektedir. Yarışmacılar birbirinden hırslı güzel kombinler yaparak ödülün sahibi olmak için yarışıyorlar. 

Başvuru şartları

*18 yaşında ve üzeri olmak

*42 ve 42 beden üstü kadınlar 

Bu iki şartı sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formuna 

-İsim

-Soy isim

-Yaşadığın şehir

-Cep telefonu numarası

-E-mail adresi

-Ev adresi

-Doğum tarihi

-Meslek




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Doya Doya ModaYarışmaBaşvuruBüyük Beden
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