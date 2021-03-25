Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler

Ani hava değişimlerinin oluşmasıyla meteorolojinin yeniden adlandırdığı bu duruma Downburst denilmekte.2021 yılı itibariyle ülkemizde de oldukça olay yaşanıyor. Öneğin zamanında yağmayan yağışlar nedeniyle ilk baharı beklerken birden hava şartlarının soğumasıyla etkili sağanakların, su baskınlarının yaşanması toplumdaki bireylere de maddi anlamda zarar veriyor. Bunun yanı sıra soğuk hava olaylarının yaşanması beklendiği zamanda havanın oldukça sıcak olarak yaşanması küresel ısınmanın gidişatını arttırıyor. Downburst diye adlandırılan bu yeni kavram oldukça korkutuyor.

Yabancı uzmanlar tarafından Downburst diye adlandırılan bu kavramı Türkiye'de Meteoroloji Uzmanı Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, Türkçe karşılığının henüz olmadığını söyledi. Abur’a göre artık gündemimizde artık Downburst’da olması gerektiğini vurguladı.

Abur, “Yaşanmış olan bu genel hava olaylarını yavaş yavaş aslında toplum olarak hissediyoruz. Bunu yağmur damlalarının büyümesi ile de anlayabiliyoruz. Öneğin, dolu dediğimiz buz parçalarının artık yer parçasına daha büyük gelmesi bu olayın bir yansımasıdır. Yani o ceviz dediğimiz dolu parçalanan çok daha büyümesi Downburst özelliği olarak da kayıtlara geçmekte. Süper hücreyi tanımlamak için yaptığımız bu terim şimdilerse yaşanan hava değişikliği için karşılaştığınız olaylarda kullanma kullanıyoruz.” diye konuştu.

Downburst nasıl gerçekleşiyor?

Yerde oluşan sıcak havanın yukarıdaki çok soğuk havayla etkileşime geçip çarpışması halinde oluşan duruma Downburst deniliyor. Abur’ a göre aslında bu hava olayını yere doğru patlama ve savunma olarak kendi dilimizde tanımlayabiliriz.

Abur, “Çok sıcak ve çok nemli hava yukarı doğru yükselip çok soğuk hava ile çatışınca aşağı doğru hızlı bir şekilde havaya inmeye başlıyor. Yine çok güçlü bir şekilde yere inip denize çarpması ile birlikte hortumdan çok daha güçlü ve çok da hasar bırakan hava olaylarının yaşanmasına sebep oluyor” dedi.