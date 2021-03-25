İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler

Downburst yeni bir meteoroloji kavramı olarak hayatımızda yer edindi. Ülkemizde de son zamanlar da görülen bu doğa olayı hafife alınacak bir mesele olmadığı uzmanlar tarafından bildirildi. Peki, Downburst nedir? Nasıl gerçekleşir?

25 Mart 2021 Perşembe 18:07
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
Takip Et:

Ani hava değişimlerinin oluşmasıyla meteorolojinin yeniden adlandırdığı bu duruma Downburst denilmekte.2021 yılı itibariyle ülkemizde de oldukça olay yaşanıyor. Öneğin zamanında yağmayan yağışlar nedeniyle ilk baharı beklerken birden hava şartlarının soğumasıyla etkili sağanakların, su baskınlarının yaşanması toplumdaki bireylere de maddi anlamda zarar veriyor. Bunun yanı sıra soğuk hava olaylarının yaşanması beklendiği zamanda havanın oldukça sıcak olarak yaşanması küresel ısınmanın gidişatını arttırıyor. Downburst diye adlandırılan bu yeni kavram oldukça korkutuyor.

Yabancı uzmanlar tarafından Downburst diye adlandırılan bu kavramı Türkiye'de Meteoroloji Uzmanı Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, Türkçe karşılığının henüz olmadığını söyledi. Abur’a göre artık gündemimizde artık Downburst’da olması gerektiğini vurguladı.

Abur, “Yaşanmış olan bu genel hava olaylarını yavaş yavaş aslında toplum olarak hissediyoruz. Bunu yağmur damlalarının büyümesi ile de anlayabiliyoruz. Öneğin, dolu dediğimiz buz parçalarının artık yer parçasına daha büyük gelmesi bu olayın bir yansımasıdır. Yani o ceviz dediğimiz dolu parçalanan çok daha büyümesi Downburst özelliği olarak da kayıtlara geçmekte. Süper hücreyi tanımlamak için yaptığımız bu terim şimdilerse yaşanan hava değişikliği için karşılaştığınız olaylarda kullanma kullanıyoruz.” diye konuştu.

Downburst nasıl gerçekleşiyor?

Yerde oluşan sıcak havanın yukarıdaki çok soğuk havayla etkileşime geçip çarpışması halinde oluşan duruma Downburst deniliyor. Abur’ a göre aslında bu hava olayını yere doğru patlama ve savunma olarak kendi dilimizde tanımlayabiliriz.

Abur, “Çok sıcak ve çok nemli hava yukarı doğru yükselip çok soğuk hava ile çatışınca aşağı doğru hızlı bir şekilde havaya inmeye başlıyor. Yine çok güçlü bir şekilde yere inip denize çarpması ile birlikte hortumdan çok daha güçlü ve çok da hasar bırakan hava olaylarının yaşanmasına sebep oluyor” dedi.



Son Güncelleme: 25.03.2021 18:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeterolojiYaşamHavaolayıDownburstBuzDoluKüreselleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?
BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri

Popüler Haberler

Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Super Farm Coin nedir, nasıl alınır?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
BİM Amazfit Band 5 fiyatı ve özellikleri
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Müge Anlı Emel Şimşek ve arkadaşı nerede, kaçırıldı mı?
2021 Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman verilecek?
Beşiktaş UEFA'dan ceza aldı mı? Beşiktaş'a koşullu ceza
Arıza dizisine katılan Sıla Gözüm kimdir? Aslı karakteri kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Selman Korkmaz öldü mü, ölecek mi? EDHO Soner Türker diziden ayrılıyor mu?
Star TV canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı oda dizisinde rol alan Melisa Sözen (Alya) dizide neden yok? Diziden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle TV8 - Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
iPhone silinen mesaj ve fotoğraflar geri getirilebilir mi? iPhone silinen mesaj ve fotoğrafları geri getirme
Seksenler dizisindeki Sibel karakteri Kimdir? Cansın Özyosun dizideki rolü ve hayatı
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.