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Döviz büroları faaliyeti için izin başvuru ödemeleri yeniden yenilendi

Döviz büroları faaliyeti izin başvuruları ücretleri yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yönetmelikte döviz büroları faaliyeti başvuru ücretleri 4 farklı bölgede yenilendi. Haberin detayları haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...

25 Kasım 2021 Perşembe 18:26
Döviz büroları faaliyeti için izin başvuru ödemeleri yeniden yenilendi
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Döviz bürolarının faaliyetleri için izin başvuruları ücretleri yenilendi

Bakanlık'tan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı - Son Haberler - Milliyet

Döviz bürolarının faaliyeti için izin başvuruları ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden yenilendi. 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkı kanununda döviz bürolarında faaliyet için izin başvurularından alınacak ücretler hükümlülüğe göre şube açma ve gözetim, denetlemeye yönelik esaslar alınarak resmî gazetede ilan edilerek yayımlandı.

Resmî gazetenin yayımlanmasından sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, döviz bürosunun çalışma koşullarına, döviz bürosunun asgari ödenmiş sermayesine ve döviz bürosunun yapısını gerçekleştirmek için öngörülen bazı yükümlülüklere göre ayarlandı. Kurumsal döviz bürosu ve karşılaşılan birçok sorunu ortadan kaldırır.

4 faaliyet bölgesi ücretleri değişti

Resmî gazetede ilan edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliğe göre 4 farklı bölgelerde ücretler değiştirildi. Bu ücretlerin 2- 6 milyon kadar değişeceği söylenilmektedir. Yapılan açıklamalarda döviz bürolarının faaliyet izni için gerçekleştirilecek başvuruları ve ödenecek tutarı Bakanlık Merkez muhasebe birimlerine, muhasebe müdürlüklerine, mal müdürlüklerine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gerçekleştirilmektedir. 

Ödenecek ücretler de bölgeden bölgeye ve yükümlülüklere göre değişiklik görülebilir. A grubu döviz büroları 10 milyon TL, B grubu döviz büroları 5 milyon TL, her bir şube için de sermaye şartı 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2022 yılına kadar süre tanınmıştır.

Ceza durumlarında süre tanınması getirildi

Döviz bürolarında kayıt dışı işlemlerin azaltılması, bakanlıkta tutulan döviz büroları ile ilişkin bilgilerin artması ile değişikliğe gidildi. Bakanlığa bilgi sunulması için döviz bürolarına Mart ayı 2022 yılına kadar süre verildi. Bu şekilde döviz bürolarının kurumsallığını arttırmada güçlü mali yapının ve hesap veriliğin artması amacı yürürlüğe girmiştir. 


Son Güncelleme: 25.11.2021 18:26
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DövizIzin Başvuru ücretiDöviz BürolarıHazine Ve Maliye Bakanlığı
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