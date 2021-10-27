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Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Döşeme ve duvar kaplamacısı mesleği ile ilgili detayları ve merak edilen soruları sizler için haberimizde derledik...

27 Ekim 2021 Çarşamba 23:37
Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Döşeme ve duvar kaplamacısı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Döşeme ve duvar kaplamacısı  iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Döşeme ve duvar kaplamacısı tanımı nasıl yapılır?

Yapıların iç ve dış yüzeylerini çeşitli yapı malzemeleriyle(karo-fayans, bordür, parke taşı, PVC, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) kaplayan ve güzelleştiren kişidir.

Döşeme ve duvar kaplamacısı  2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

V olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 5.500 TL olarak ifade edilebilir Döşeme ve duvar kaplamacısı  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 8.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Döşeme ve duvar kaplamacısı olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Döşeme ve duvar kaplamacısı   iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Döşeme ve duvar kaplamacısı  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Döşeme ve duvar kaplamacısı olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden  mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Döşeme ve duvar kaplamacısı  ne iş yapmaktadır?

Döşeme ve duvar kaplamacısı  olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

a)    Proje ve diğer şartnameleri inceleyerek, gerekli malzeme miktarını tespit etmek , müşterinin istemesi halinde malzemeleri temin etmek,

b)    Kaplama yapılacak yüzeyleri temizlemek, düzenlemek ve yapıştırma yapacak hala getirmek,

c)    Döşeme yapılacak yüzeyin ve malzemenin türüne göre yapıştırma işlemi için gerekli olan yapıştırıcıyı hazırlamak ve sürmek,

d)    Döşenen ve yapıştırılan malzemeleri düzgün bir şekilde sabitlemek,

e)    Yüzey üzerinde gerekli girinti ve çıkıntıları yapmak, istenen şekilleri vermek, gerekli su akım meyillerini vermek,

f)    Döşeme ve kaplama işlemi bitince zeminde kalan fazlalıkları, kirleri, tozları temizlemek,

g)    Gerekli durumlarda kırılan, çatlayan, dökülen yüzeylerin tamiratını yapmak,

h)    Kullandığı araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak,    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Döşeme ve duvar kaplamacısı meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Döşeme ve duvar kaplamacısı  meslek alt ana grubu nedir?

İnşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar (elektrikçiler hariç) mensuplarıdır.

 Döşeme ve duvar kaplamacısı meslek grubu nedir?

İnşaatı tamamlayıcı işler ve benzer işlerde çalışan sanatkarlara dahil olarak çalışırlar.

Döşeme ve duvar kaplamacısı  meslek birim grubu nedir?

Yer ve duvar döşemecileri birimindedirler.

Döşeme ve duvar kaplamacısı  meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Döşeme ve duvar kaplamacısı  meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7122.06 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Döşeme ve duvar kaplamacısı olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Döşeme ve duvar kaplamacısı  olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık. Bu meslek gibi diğer meslekler hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız haberlerimizi takip etmeyi ihmal etmeyin..

 

 


Son Güncelleme: 27.10.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
DuvarDöşemeIşkurMaaşKaplama
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