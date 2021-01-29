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Dönerci çalışanlarının tartışmasının sonu kanlı bitti

İstanbul'da kurumsal bir dönercide çalışanlara arasında çıkan tartışma sonrasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

29 Ocak 2021 Cuma 19:55
Dönerci çalışanlarının tartışmasının sonu kanlı bitti
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Üzücü olay bugün İstanbul Mecidiyeköy'de bir döner restoranında yaşandı.

Bölgenin işlek bir caddesinde paket servis olarak faaliyet gösteren bir dönercide çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte çalışanlar arasında arbede yaşandı ve çalışanlardan birisi o esnada tezgahta duran bıçağı alıp, diğer personele saldırdı. Çıkan kavgada 3 kişi gelen bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralanırken, iki kişide çıkan arbede de yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Restorana gelen ekipler yaralı personelleri yapılan ilk yardımdan sonra hastaneye kaldırdırken, polis ise olay yeri incemeye yaparak, soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:55
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IstanbulDöner
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