Domuza çarpan minibüs devrildi! 3 ölü

Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazası Kütahya Simav'da yaşandı.

55 yaşındaki Erdoğan Damrık'ın sürücüsü olduğu minibüs yolda seyir halindeyken, önüne domuz çıktı. Aniden çıkan domuza çarpan minibüs sürücüsü hakimiyetini kaybetti ve savrulup devrildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, 112 sağlık personeli ve itfaiye yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kaza esnasında minibüsten fırlayan sürücü Erdoğan Damrık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan 55 yaşındaki Ayşe ve 35 yaşındaki Hatice Damrık ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlar yapılan tüm çabalara rağmen hayatılarını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.