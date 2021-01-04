Domuz eti neden yenmez, nedenharam kılınmıştır? Domuz eti yemenin dinen haram kılınmasının sebebi

İslam, domuz eti yemeyi haram kılmaktadır. İnsanlar için zararı bulunan şeyler yasaklanırken bunlardan birisi de domuzdur. Domuzun haram kılınma nedenlerin birisi domuzların beslenme şekli ve yaşayış tarzıdır. Domuz eti bazı araştırmalara göre insan sağlığına da zararlıdır. Bunun nedeni domuzlarda bulunan trişin nedeni ile insanlara bulaşan hastalıklardır.

Domuzda fazlaca bulunan yağın tansiyon ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklar yaratması, domuz yağında bulunan maddelerin lenf bezi düğümlenmesine yol açması, ette bulunan fazla kükürtün eklemlerde kireçlenme ve iltihaplanma gibi durumlar yaratması, domuz etinin yarattığı deri hastalıkları gibi hastalıklar nedeni ile de domuz eti yenmesi tavsiye edilmez.

Kur’an da Allah’ın domuz etini haram kıldığına dair pek çok ayet bulunmaktadır bunlar:

Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen... hayvanlar sizin için

haram kılınmıştır. (Mâide, 5/3)

Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri

haram kıldı. (Bakara, 2/173; Nahl, 16/115)

Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım satımını haram kılmıştır."(Buhârî, Büyu', 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI / 537, 538)

Domuz eti yalnızca İslam da değil Yahudilikte de yasaklanmıştır:

... ve domuz... çünkü tınaklıdır, fakat geviş getirmez. O size murdardır, bunların

etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine dokunmayacaksınız. (Tevrat, Tesniye, bab,

14/8)