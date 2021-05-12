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Domalan mantarı kilosu 300 TL’yi geçti

Ülkemizde son yıllarda popüler olan domalan mantarı kilosu 300 TL’ye yaklaştı. Afyonkarahisar’da köylüler define arar gibi domalan mantarı arıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:13
Domalan mantarı kilosu 300 TL’yi geçti
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Domalan mantarı son yıllarda popüler olan en önemli gıda maddelerinden biri haline geldi. Öyle ki toptancılar domalan mantarının kilosunu 80-100 Türk Lirası arasında satın alıyor. Ayrıca uygun bir müşteri bulunursa domalan mantarı 200-300 Türk Lirası arasında satılıyor. Domalan mantarını Arap ve Avrupa ülkeleri tercih ediyor. Domalan mantarı etten daha pahalı bir duruma geldi.

Ülkemizde genellikle Afyonkarahisar yöresinde görülen domalan mantarı son dönemlerin en popüler gıda maddeleri haline geldi. Afyonkarahisar’da köylüler adeta define arar gibi domalan mantarı aramaya başladı. Çünkü bu mantarın kilosu yaklaşık 200-300 TL arasında satılıyor. Patatesi andıran yapısıyla dikkat çeken domalan mantarı, et fiyatlarını geçti. Köylüler sopalar ve demir çubuklarla toprak altında domalan mantarı aramaya başladı. Domalan mantarı Sebzelerle pişirilerek yenilmektedir. Ayrıca bazı yerlerde kebap yapımında kullanılmaktadır. Sade ya da soyulup dilimlenebilmektedir.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
Domalan MantarıAfyon
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