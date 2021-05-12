Domalan mantarı kilosu 300 TL’yi geçti

Ülkemizde genellikle Afyonkarahisar yöresinde görülen domalan mantarı son dönemlerin en popüler gıda maddeleri haline geldi. Afyonkarahisar’da köylüler adeta define arar gibi domalan mantarı aramaya başladı. Çünkü bu mantarın kilosu yaklaşık 200-300 TL arasında satılıyor. Patatesi andıran yapısıyla dikkat çeken domalan mantarı, et fiyatlarını geçti. Köylüler sopalar ve demir çubuklarla toprak altında domalan mantarı aramaya başladı. Domalan mantarı Sebzelerle pişirilerek yenilmektedir. Ayrıca bazı yerlerde kebap yapımında kullanılmaktadır. Sade ya da soyulup dilimlenebilmektedir.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:13