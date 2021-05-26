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Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?

Dünya 26 Mayıs’ta gerçekleşecek Kanlı Ay tutulmasını beklerken gökyüzünde farklı ay şekilleri oluşacak. Kanlı Ay tutulmasına çok az bir süre kala vatandaşlar dolunayın insan üzerindeki etkisinin olup olmayacağını merak ediyor. Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler? sorusu internette sıkça sorulurken 5 gün etkisini gösteren Kanlı Ay’da insanlar etkileniyor mu? İşte Kanlı Ay tutulması ile merak edilenler haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
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Dolunay olayları gerçekleşmesi ile birlikte insanlar vücudunda salgıladıkları hormonlar ile etkilenme sağlıyor. Melatonin adı verilen bu hormon, vücudunu uykuya hazırlarken eksilmeden dolayı dolunay uyku düzenini bozmaktadır. Bu anlamda vatandaşlar Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler? Kanlı Ay’da insanlar etkileniyor mu? sorularına yanıt arıyor.

26 Mayıs’ta gerçekleşecek Kanlı Ay tutulmasında tutulma öncesi dolunay için vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Daha büyük hale gelen ay, tutulma esnasında farklı şekillere girebiliyor.

Dolunay zamanları vücudu uykuya hazırlayan hormon olan melatonin azalmaktadır. Bu konuda Uzman Doktor Cajochen, “Dışarısı karanlık olduğunda vücut, bu karanlığı uyku zamanı olarak algılıyor. Melatonin de vücudu uykuya hazırlıyor. İşte bu hormon, dolunay zamanı vücutta azalıyor. Bu yüzden de dolunay da uyku düzeni bozuluyor,” diyor.

Dolunay oluşumu sırasında meydana gelen olaylarda +5 gün etkili olabiliyor. Gökyüzü 5 gün kadar etkili durumda kalabilirken insanlarda bulunan libido bu zamanlarda yükselebilir ve migren ağrınız olabilir.

Dolunay zamanı oluşabilecek etkiler nelerdir?

Bu zamanda suç oranları ve cinayetler hatta intihar durumları artış olabilir. 1993 yılında dolunay günlerinde Almanya’da araştırmaya göre adam öldürme, cinnet geçirme ve intihar olaylarında artışlar meydana geldi. Yapılan araştırmalara göre dolunay, yalnız Kuzey Avrupa ülkelerinde değil; yeryüzünün her yerinde insanlara tesir ediyor. Konu hakkında Fransız araştırmacı Rene Claude Guillot, işlenen cinayetleri araştırmış ve konuyla alakalı olarak "Dolunay Cinayetleri" adlı bir kitap yazmıştı.

Dolunay zamanında trafik kazası yapma ihtimalide yüksek olabilir. Dolunay zamanı insan beyni iletişim ve odaklanma sorunu yaşadığı için trafik kazaları artabilir.


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:09
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