Dolu Sahara 12V akülü araba özellikleri ve fiyatı

A101 Market mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden biri olan Dolu Sahara 12V Akülü Araba alıcılar tarafından merak ediliyor. İşte ürünle ilgili detaylar…
Dolu Sahara 12V akülü arabanın özellikleri nelerdir?
• 60,5x73x103 cm
• Maksimum taşıma kapasitesi 50 kg
• Elektronik kona
• Uzaktan kumandalı
• Otomatik fren sistemi
• 2 ileri ve geri vites
• Emniyet kemeri
• Kolay taşıma için çekme kolu
• Ön gövdede kilitli kaput
• Kontak anahtarı
• 3+ yaş
• 2 yıl garanti
Nereden satın alınır?
Dolu Sahara akülü araba A101 Market mağazalarından alınabilir. Ayrıca elektronik market ve e-ticaret sitelerinden de satın alabilirsiniz.
Dolu Sahara arabanın ücreti nedir?
899,95 TL. Dilerseniz 9 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz.
Son Güncelleme: 15.03.2021 02:06