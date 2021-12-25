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Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?

İkametgah adres işlemlerini yapmak isteyen birçok insan Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır? sorusunun yanıtını bulmak üzere internete yöneldi. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

25 Aralık 2021 Cumartesi 17:13
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?
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İkametgah adreslerini yapmak isteyen milyonlarca vatandaş nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluktan dolayı işlemlerini yapamamaktan şikayetçiydi. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve birçok devlet işinin intenete taşınmasıyla beraber bu sorun artık sona erdi. Artık insanlar adres taşıma işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu konudaki soru işaretlerinden birisiyse dolu olan bir adrese nasıl ikametgahın alındığı. Peki dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?

Dolu Olan Adrese Nasıl İkametgah Alınır?

Dolu olan adrese ikametgah taşımak için ilk şart taşınacak kişinin bir E-Devlet hesabının olmasıdır. İşte aşama aşama adres taşıma işlemleri:

1- Taşınılacak adreste oturan kişinin E-Devlet’e giriş yapması

2- E-Devlet’in ana sayfasında bulunan arama çubuğuna ‘’Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme’’ yazılması

3- Muvafakat verecek kişinin ekranın sağ üst köşesinde bulunan ‘’Yeni Muvafakat’’ seçeneğine tıklaması

4- Açılan sayfadaki muvafakat şartlarının dikkatli bir şekilde okunmasının ardından ‘’Yukarıdaki açıklamaları okudum ve anladım.’’ kutucuğunu işaretlemesi

5- Alt tarafta bulunan ‘’Adres Beyanı İçin Muvafakat Ver’’ seçeneğine tıklanması

6- Kime muvafakat verilecekse o kişinin kişisel bilgilerinin doldurulması ve bildirim yönetiminin ‘’Mobil İmza’’ şeklinde seçilmesi

7- Cep telefonuna gelen 6 haneli onay kodunun girilmesi sonucunda ikametgah taşıma işlemleri tamamlanmış oluyor.

 

 


Son Güncelleme: 25.12.2021 17:13
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Dolu Olan Adrese Nasıl Ikametgah AlınırE-devlet
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