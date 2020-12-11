Dolu kadroya vekalet eden bir memur aylık ne kadar maaş alır?

Memurlar farklı nedenlerle görevlerinden ayrılabilir. Bu durumda kurum başka bir kurumu veya aynı kurumdan başka bir görevlisini atayabilir. Bu durumda, vekaleten atanan görevliye ek ücret ödenip ödenmediğini ve öyleyse ona ne kadar ödendiğini merak ediliyor. Vekaleten atanan memurlara ne kadar ödeme yapıldığı araştırılmaya devam ediliyor.

Dolu Kadroya Vekalet Eden Memur Ücret Alır Mı?

Türkiye'de bulunan binlerce kamu çalışanı bulunmaktadır. 81 ilde farklı kurumlarda görev yapan bu memurlar, farklı nedenlerden dolayı geçici olarak ayrılabilmektedirler. Memurlar yıllık, hasta, refakatçi, mazeret, ücretsiz izne gidebilirler. Vekalet kapsamında geçici olarak görevden ayrılabilmeleri mümkündür. Mehil müddet, görevinden uzaklaştırma, tutuklanma gibi durumlarla karşılaşabilir. Ayrıca eğitim, kurs, seminer gibi durumlar da olabilir. Memur bu ve benzeri nedenlerle görevinden geçici olarak ayrıldığında memurlar vekaleten atanır. Bu durumda görevli memura ücret ödemesi yapılır.

Kamu sektöründe sık sık boş kadro bulunmaktadır. Dolu kadroya vekâleten başka bir memur atanabilir. Bu durumda ücret vekâleten görevlendirilen memura ödenir. Ancak ücretlerin ödenebilmesi için vekalet edilen kadroya bizzat atanabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar arasında sınav zorunluluğu yoktur.

Aynı Kurumdan Dolu Kadroya Vekalet Eden Memurun Durumu

Aynı kurumdan vekâleten dolu kadroya atanan memura, görevi 3 aydan fazla sürmesi halinde vekalet aylığı verilir. İlkokul öğretmeni, vesayet ve muhasebeci kadrolarına atanması halinde göreve başladıkları tarihten itibaren aylık ödeme yapılır.

Vekaleten emekli aylığının ne kadar ödeneceği de merak edilmektedir. Vekalet edecek personelin kadro derecesinin birinci kademe aylık emekli maaşının 1 / 3'ü kadardır. Birinci kademe maaş, gösterge maaşı + ek gösterge maaşı anlamına gelir. Vekalet görevi nedeniyle ek ödeme veya ek ödeme farkı yoktur. Vekaletname gereği ek zam, tazminat veya tazminat farkı ödenmez.

Başka Kurumdan Dolu Kadroya Vekalet Eden Memurun Durumu

Başka bir kurumdan tam kadroya vekaleten göreve gelen kişi, göreve başlama tarihinden itibaren maaşı ödenir. Verilecek vekalet ücreti, ilgili pozisyonun birinci kademe maaşının 1 / 3'ü olarak ödenir. Vekalet görevi nedeniyle ek ödeme, ek ödeme farkı, ek zam, tazminat veya zam ve tazminat farkı ödenmez.