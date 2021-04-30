İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?

29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanmada, yasaklardan muaf vatandaşlar toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Dolmuşlar çalışıyor mu sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:29
Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?
Takip Et:

29 Nisan-17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada  toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağı birçok kişi tarafından merak edilirken yasaktan muaf tutulan vatandaşların araştırıdığı bu konuyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı.

Dolmuşlar çalışıyor mu?

Yayınlanan genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metro büs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri tam kapanma süresince yasaktan muaf olacaklar. Bundan dolayı otobüsler, taksiler ve metrolar da dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım araçları çalışabilecek.

İETT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamalara göre; 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması esnasında İETT seferleri Cumartesi tarifesine göre yapılacaktır. Kısıtlamalar süresince çalışmak zorunda olan kişiler için sabah ve akşam seferler arttırılacaktır.

Korona virüs salgını doğrultusunda Türkiye 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanmaya girildi. Fakat günlük yaşamın aksamadan devam etmesi için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşat, tedarik zinciri çalışanları gibi birçok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlandı. Bu kapsamda hazırlıklarını yapan İETT, 17gün devam edecek olan "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacaktır. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 saatleri arasında yapılacaktır, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerinde ek seferler düzenlenecektir. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama süresince ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler ya da çıkarmalar yapılabilecektir. Olası yoğunlukları azaltmak üzere İETTyeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracaktır.

Metrobüs seferleriyse hafta içi günlerindeki yoğunlukla yapılacaktır. Metro büs hattında günde 580araçla 6bini aşkın sefer düzenlenecektir. Sabah 06.00 ila 09.00 saatleri arasında 20 saniyede bir, 09.00 ila 16.00 saatleri arasında 30saniyede bir, 16.00 ila 19.00 saatleri arasında 20saniyede bir, 19.00 ila 22.00 saatleri arasında dakikada bir ve 00.00 ila sabah 06.00arasında 10dakikada bir sefer yapılacaktır. Metro büs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekir ise artırılacak yada azaltılabilecektir.

Ankara EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre de, tam kapanma süresi boyunca bazı toplu taşıma araçları hizmet vermeyecektir. Çalışacak toplu taşıma araçlarının düzeniyse şu şekilde olacaktır;

7 Mayısıs Cuma gününe kadar hafta içinde metro ve ANKARAY 06.00 ila 19.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Cumartesi ve pazar günleriyle Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayısıs tarihlerinde raylı sistem araçları hizmet vermeyecektir. Metro ve ANKARAYın çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde, metro güzergâhlarında çalışmak da olan otobüs hatlarıyla hizmet verilecektir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DolmuşDolmuşlar çalışıyor MuTam Kapanma DolmuşYasakta OtobüsToplu Taşıma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
Özel araçla işe gitmek ve seyahat yasak mı?
Özel araçla işe gitmek ve seyahat yasak mı?
Tekel büfeleri açık mı, yasakta büfeler ve tekeller açık mı?
Tekel büfeleri açık mı, yasakta büfeler ve tekeller açık mı?

Popüler Haberler

Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Sons of The Forest ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?
SnowRunner ne zaman çıkacak? Steam SnowRunner çıkış tarihi
Devletten esnafa 30-75 bin TL faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi destek paketi şartları nedir?
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Telegram grup görüntülü arama özelliği ne zaman çıkacak?
Kırmızı Oda Nihal karakterini kim canlandırıyor? Esra Ronabar kimdir?
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
E devlet findeks kredi notu öğrenme ve sorgulama işlemleri
Gönül Dağı dizisindeki Veysel karakteri Kimdir? Semih Ertürk dizideki rolü ve hayatı
Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sputnik V aşısı Türkiye'de nerede üretilecek? Sputnik V aşısı hangi tesiste üretilecek?
Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.