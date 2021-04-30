Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?

29 Nisan-17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağı birçok kişi tarafından merak edilirken yasaktan muaf tutulan vatandaşların araştırıdığı bu konuyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı.

Dolmuşlar çalışıyor mu?

Yayınlanan genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metro büs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri tam kapanma süresince yasaktan muaf olacaklar. Bundan dolayı otobüsler, taksiler ve metrolar da dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım araçları çalışabilecek.

İETT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamalara göre; 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması esnasında İETT seferleri Cumartesi tarifesine göre yapılacaktır. Kısıtlamalar süresince çalışmak zorunda olan kişiler için sabah ve akşam seferler arttırılacaktır.

Korona virüs salgını doğrultusunda Türkiye 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanmaya girildi. Fakat günlük yaşamın aksamadan devam etmesi için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşat, tedarik zinciri çalışanları gibi birçok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlandı. Bu kapsamda hazırlıklarını yapan İETT, 17gün devam edecek olan "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacaktır. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 saatleri arasında yapılacaktır, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerinde ek seferler düzenlenecektir. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama süresince ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler ya da çıkarmalar yapılabilecektir. Olası yoğunlukları azaltmak üzere İETTyeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracaktır.

Metrobüs seferleriyse hafta içi günlerindeki yoğunlukla yapılacaktır. Metro büs hattında günde 580araçla 6bini aşkın sefer düzenlenecektir. Sabah 06.00 ila 09.00 saatleri arasında 20 saniyede bir, 09.00 ila 16.00 saatleri arasında 30saniyede bir, 16.00 ila 19.00 saatleri arasında 20saniyede bir, 19.00 ila 22.00 saatleri arasında dakikada bir ve 00.00 ila sabah 06.00arasında 10dakikada bir sefer yapılacaktır. Metro büs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekir ise artırılacak yada azaltılabilecektir.

Ankara EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre de, tam kapanma süresi boyunca bazı toplu taşıma araçları hizmet vermeyecektir. Çalışacak toplu taşıma araçlarının düzeniyse şu şekilde olacaktır;

7 Mayısıs Cuma gününe kadar hafta içinde metro ve ANKARAY 06.00 ila 19.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Cumartesi ve pazar günleriyle Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayısıs tarihlerinde raylı sistem araçları hizmet vermeyecektir. Metro ve ANKARAYın çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde, metro güzergâhlarında çalışmak da olan otobüs hatlarıyla hizmet verilecektir.