Dolandırmayı düşündüğü patronuna korona tükürüklü hain plan!

Adana'da meydana gelen bir olayda duyanlar pes artık dedi. Oto galerici dükkanı olan İbrahim Ünverdi’nin çalışanı tarafından önce dolandırıldı sonra daha önceden hakkında hain bir plan uyguladığını öğrendi. Otomobil satışından kazandığı 215 bin lirayı ofise bırakması için çalışanı Ramazan Ç.'ye veren Ünverdi, çalışanın paralı alıp kaçmasıyla birlikte büyük dolandırıldı. Daha sonra başına gelenleri öğrenen Ünverdi, neye uğradığını şaşırdı.

Olayın üstünden bir kaç gün geçtikten sonra Ünverdi kendisini dolandıran Ramazan Ç.'ye ulaştı ve parasını geri istedi. Ramazan Ç. ise parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini ileri sürerek telefonunu kapattı. Kendisini dolandıran kişiye bir daha ulaşamayan Ünverdi, Ramazan Ç.'nin başına korkunç bir olay yaşattığını öğrendi.

Parası çalındıktan sonra bir başka çalışanı İbrahim Ünverdi'nin yanına gelerek Ramazan Ç.'nin daha önceden koronavirüs hastası bir kişiden tükürüp alıp, içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. 'Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim' diyen Ünverdi "Ramazan Ç., 500 lira karşılığı koronavirüslü hastadan tükürük satın alıp, içeceğime karıştırmaya çalışmış. Ben bu durumu param çalındıktan sonra öğrendim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir öldürme tekniği gördüm. Allah'a şükür korona olmadım. Allah hep iyilerin yanındadır" diye konuştu.