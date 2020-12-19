Dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ve 4 kişi gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, 2012 yılında dünya evine girdiği ve 5 yıllık evliliklerini 2017 yılında sonlandırdığı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 milyon TL gibi bir rakam dolandırıldığını öne sürmüştü. Söz konusu olayla ilgili dava açan Karlı'nın bu iddiaları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattılar.

Organize Suç ekipleri 16 Aralık günü tespit edilen adreslere baskın düzenleyerek içlerinde Songül Karlı'nın eski eşi MetinYüncü ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Karlı'nın daha önceden yaptığı şikayet üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. isimli şahıslar adliyeye sevk edildiler. Buradaki işlemleri tamamlanan şahıslar serbest bırakılırken dün adliyede ifade veren Metin Yüncü ve Sezai T. 'de işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendilerine yurt dışı yasağı konuldu ve adli kontrol şartı ile birlikte serbest bırakıldılar.

“ADAM OLSAYDI PARAMI YEMEZDİ”

Eski eşi tarafından dolandırıldığını öne sürmesi hakkında daha önce yaptığı açıklamasında Songül Karlı, “Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tınağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye konuşmuştu.