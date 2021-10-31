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Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, maaşı ne kadar? Dokuma Sorumlusu maaşları ve iş ilanları

Dokuma Sorumlusunun ne iş yaptığı merak konusu oldu. Bu iş ile ilgilenen kişilerin ne kadar maaş aldığı ne iş yaptığı merak ediliyor. Dokuma Sorumlusu ne kadar maaş alıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

31 Ekim 2021 Pazar 05:16
Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, maaşı ne kadar? Dokuma Sorumlusu maaşları ve iş ilanları
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Dokuma Sorumlusu olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Dokuma Sorumlusu yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Dokuma Sorumlusu

tanımı nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği kuralları kapsamında gerekli önlemler alınarak, kaliteli işler çerçevesinde dokuma işlemlerinde görev alan yani çözgü ya da tahar yapan operatörleri ve elemanları kontrol eden onlardan sorumlu kişidir. Bu mesleği yapan kişiler, çalışanları denetlemenin yanı sıra İş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının değerlendirilmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesi işlerinden sorumludur. Üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirleri alan kişidir. Genel anlamda Dokuma Sorumlusu olan kişiler görev aldıkları kurum ya da iş yerlerinde dokuma yapan kişileri takip ederek iş işleyişini yönetenlerdir. Yalnızca çalışanları kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda iş makineleri ya da operatör performansları ile de yakından ilgilenirler.

Dokuma Sorumlusu

2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 5 bin 250 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 8 bin 750 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden birçok iş ilanı bulunabildiği gibi istenilen alanlarda da arama yapılarak ilanlara başvuru yapılabilir. Bu sistem sayesinde birçok iş ilanını bir arada görebilir ve kendinize uygun olanı tercih ederek başvuru yapabilirsiniz.

Dokuma Sorumlusu

olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor.

Dokuma Sorumlusu

hangi işleri yapar?

  • Kalite çalışmalarını desteklemek
  • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak
  • İş organizasyonu yapmak
  • Makine üretim performansını ve operatör performansını kontrol etmek
  • Çözgü makinesinin üretime hazırlanmasını kontrol etmek
  • Makinenin çalıştırılmasını kontrol etmek
  • Sarım yapılmasını kontrol etmek
  • Boş levendin makineye takılmasını kontrol etmek
  • Çile uçlarının levende bağlanmasını kontrol etmek
  • Çözgü ipliklerinin yağlanmasını kontrol etmek
  • Makinenin aktarım için çalıştırılmasını kontrol etmek
  • Makineden levendin çıkarılmasını kontrol etmek
  • Haşıllama işlemini kontrol etmek
  • İplik aktarma işlemini kontrol etmek
  • Tahar makinesinin üretime hazırlanmasını kontrol etmek
  • Tahar işlemini kontrol etmek
  • Taharı yapılmış olan takımın dokuma işlemine hazırlanmasını kontrol etmek
  • Atkı iplik sarfiyatını kontrol etmek
  • Dokuma makinelerinin beslenmesini kontrol etmek
  • Kumaş dokuma işleminin başlatılmasını kontrol etmek
  • Kumaş dokuma işlemini kontrol etmek
  • Kumaş üretimini kontrol etmek
  • Üretim planlaması yapmak
  • Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek
  • Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dokuma Sorumlusu

Meslek Ana Grubu nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu mesleğin meslek alt grubu Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu İmalat Süpervizörleridir.

Dokuma Sorumlusu

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Dokuma Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3122.21’dür.

Bu yazımızda Dokuma Sorumlularının ne iş yaptığını, ne kadar maaş aldığını, hangi meslek birim grubuna dahil olduklarını anlattık. Bu mesleği icra edenlerin detaylı olarak hangi görevleri yaptıklarının yanı sıra iş başvurularının nerelerden yapılacağından da bahsettik. 

 


Son Güncelleme: 31.10.2021 05:16
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Anahtar Kelimeler:
MaaşDokumaSorumlusu
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