Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, maaşı ne kadar? Dokuma Sorumlusu maaşları ve iş ilanları

Dokuma Sorumlusu olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Dokuma Sorumlusu yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Dokuma Sorumlusu

tanımı nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği kuralları kapsamında gerekli önlemler alınarak, kaliteli işler çerçevesinde dokuma işlemlerinde görev alan yani çözgü ya da tahar yapan operatörleri ve elemanları kontrol eden onlardan sorumlu kişidir. Bu mesleği yapan kişiler, çalışanları denetlemenin yanı sıra İş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının değerlendirilmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesi işlerinden sorumludur. Üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirleri alan kişidir. Genel anlamda Dokuma Sorumlusu olan kişiler görev aldıkları kurum ya da iş yerlerinde dokuma yapan kişileri takip ederek iş işleyişini yönetenlerdir. Yalnızca çalışanları kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda iş makineleri ya da operatör performansları ile de yakından ilgilenirler.

Dokuma Sorumlusu

2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 5 bin 250 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 8 bin 750 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden birçok iş ilanı bulunabildiği gibi istenilen alanlarda da arama yapılarak ilanlara başvuru yapılabilir. Bu sistem sayesinde birçok iş ilanını bir arada görebilir ve kendinize uygun olanı tercih ederek başvuru yapabilirsiniz.

Dokuma Sorumlusu

olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor.

Dokuma Sorumlusu

hangi işleri yapar?

Kalite çalışmalarını desteklemek

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

İş organizasyonu yapmak

Makine üretim performansını ve operatör performansını kontrol etmek

Çözgü makinesinin üretime hazırlanmasını kontrol etmek

Makinenin çalıştırılmasını kontrol etmek

Sarım yapılmasını kontrol etmek

Boş levendin makineye takılmasını kontrol etmek

Çile uçlarının levende bağlanmasını kontrol etmek

Çözgü ipliklerinin yağlanmasını kontrol etmek

Makinenin aktarım için çalıştırılmasını kontrol etmek

Makineden levendin çıkarılmasını kontrol etmek

Haşıllama işlemini kontrol etmek

İplik aktarma işlemini kontrol etmek

Tahar makinesinin üretime hazırlanmasını kontrol etmek

Tahar işlemini kontrol etmek

Taharı yapılmış olan takımın dokuma işlemine hazırlanmasını kontrol etmek

Atkı iplik sarfiyatını kontrol etmek

Dokuma makinelerinin beslenmesini kontrol etmek

Kumaş dokuma işleminin başlatılmasını kontrol etmek

Kumaş dokuma işlemini kontrol etmek

Kumaş üretimini kontrol etmek

Üretim planlaması yapmak

Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek

Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dokuma Sorumlusu

Meslek Ana Grubu nedir?

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Bu mesleğin meslek alt grubu Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu İmalat Süpervizörleridir.

Dokuma Sorumlusu

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Dokuma Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3122.21’dür.

Bu yazımızda Dokuma Sorumlularının ne iş yaptığını, ne kadar maaş aldığını, hangi meslek birim grubuna dahil olduklarını anlattık. Bu mesleği icra edenlerin detaylı olarak hangi görevleri yaptıklarının yanı sıra iş başvurularının nerelerden yapılacağından da bahsettik.