Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs salgın hastalığı yayılmaya ve genç yaşlı ayırmadan can almaya devam ediyor.

Son gelen haberlere göre Samsun Çarşamba'da yaşayan Emirhan ailesinin ferdi olan Kenan Emirhan yaklaşık 45 gün önce koronavirüs hastalığına yakalandı ve Kenan Emirhan hastalığı ağır geçirdiği için tedavisine hastanede devam edildi. Ancak hastanede ki tüm çabalara rağmen Kenan Emirhan 4 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Aynı aileden Kenan Emirhan'ın kardeşi olan ve ilçede doktor olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalandı.

Dr.Necati Emirhan'da yaklaşık 20 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördükten sonra yapılan tüm çabalara rağmen 7 Ocak günü hayatını kaybetti ve Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

İki kardeşin koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinden sonra kardeşlerin en küçüğü olan ve öğretmen olan Selman Emirhan'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastalığına yakalandı ve hemen hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören küçük kardeş dün yaşam savaşını kaybetti

2 çocuk babası öğretmen Selman Emirhan, Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emirhan kardeşlerin, 1 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.

DAYILARI KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ, HALALARI DA ENTÜBE

Hayatını kaybeden Emirhan kardeşlerin dayıları olan Teyfik Akbaş'ın da koronavirüsten 20 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailede, Emirhan kardeşlerin, halası Mesure Akbaş'ın da koronavirüs nedeniyle Çarşamba Devlet Hastane'sinde yoğun bakım servisinde entübe durumda olduğu öğrenildi.

Ailede, Emirhan kardeşlerin, halası Mesure Akbaş’ın da koronavirüs nedeniyle Çarşamba Devlet Hastane’sinde yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi gördüğü öğrenildi.