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Doktor karı-kocanın 'korona-virüs' tartışması karakolda son buldu

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan ve bir kaç ay önce eşini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. M.O.İ., yine bambaşka bir tartışma ile gündeme geldi.İddialara göre Dr. M.O.İ. eşinin kendisine korana-virüs bulaştırmaya çalışmış ve kendisinin darp ettiği gerekçesiyle karakola giderek şikâyetçi oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:27
Doktor karı-kocanın 'korona-virüs' tartışması karakolda son buldu
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Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesi Edine bayırı mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda istasyona ait çelik kasanın yerinde olmadığını fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 28 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek inanılmaz bir hırsızlık olayını yakaladılar. İki şüphelinin el arabasıyla istasyona geldikleri ve istasyonun muhasebe bölümünde bulunan çelik kasayı el arabasına yükleyerek kaçtıkları görüldü.

İncelemelerin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli kimlikleri belirlenen M.Y'i adresinde, O.Y'yi ise olaya karışan otomobilde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden O.Y'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Hırsızlık suçuyla yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları olan , O.Y çıkarıldığı mahkeme tarafından  tutuklandı, yakalanan diğer şüpheli M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ifadesi alınan O.Y hırsızlığı planlayarak yaptığını itiraf ederken, kasanın içinde bulunan 15 bin TL'yi yarı yarıya paylaştıklarını, içi para dolu çelik kasayı ise İstanbul'a giderken yol üstünde bir yere attıklarını ekledi.

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görevli olarak çalışan  Dr. F.İ, 4 ay önce  kediye kıyma verdiği için eşi tarafından darp edildiği iddiası ile karakola başvurmuştu. Kendisi gibi doktor olan M.O.İ'den şikâyetçi olmuştu. Yaşanan olay sonrasında işe şikâyetini geri çekmişti.

Dr. F.İ. görev yaptığı Şanlıurfa'da bir süre önce rahatsızlandı ve eşinin yanına Bafra’ya gitti. Burada F.İ. ve kocası M.O.İ. belirtiler olması yüzünden birlikte korana-virüs testi yaptırdı. Gelen test sonucunda F.İ. pozitif çıkarken, kocası M.O.İ. ise negatif çıktı. Bir süre sonra aralarında başlayan tartışma sonucunda Opr. Dr. M.O.İ., eşinin kendisine virüs bulaştırmaya çalıştığı ve kendisini darp ettiği iddiasıyla karakola giderek ondan şikâyetçi oldu.

'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek yüzüme tükürdü’

Opr. Dr. M.O.İ., verdiği ifadesinde eşinin birkaç gün önce yaptırdıkları teste korona-virüs pozitif çıktığını ancak kendisinin negatif olduğunu belirtti. Eşine evde baktığını belirten M.O.İ  doğum gününü kutlamak için ablasının aradığını ancak bu durumu eşinin yanlış anladığını ve kendisi hakkında konuştuklarını iddia ettiğini söyledi. Daha sonra ihtiyaçlar için market gittiğini belirten M.O.İ  marketten aldıklarını eşinin kendisine fırlattığını kendisini hastaneye mi yatıracağımızı iddia ederek üzerine saldırdığını ve cinnet geçirdiğini belirterek yüzüne tükürdüğünü ve ‘ben pozitifim sende pozitif olacaksın’ dediğini iddia etti. Tükürüğünü eline alıp M.O.İ. ‘nin ağzına soktuğunu ve birkaç gündür zorla kendisine virüs bulaştırmaya çalıştığını anlattı. Eşinin çok kez kendine saldırıp kendisini ısırdığını ve iftira attığını da söylediklerine ekledi.

'Sadece kadınlara değil bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor'

Eşinin Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktor olduğunu belirten M.O.İ., eşinden şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı çıkardığını can güvenliğini  tehlikede olduğunu belirterek daha öncede eşinin kendisini darp ettiği halde polise giderek M.O.İ ‘nin kendisini darp ettiğini belirterek şikayet de bulunduğunu ancak bu durumun bu şekilde hem kendisine hem de hastalarına zarar vereceği düşüncesiyle polise giderek şikayetçi oldu ve bu ülkede sadece kadınların şiddet görmediğini söyledi. Eşinin ceza almasını istediğini ekledi.’ Şikâyetçiyim ve davamdan dönmeyeceğim’ sözleriyle kararlığını belirtti.



Son Güncelleme: 19.12.2020 16:27
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Anahtar Kelimeler:
Doktor çift KavgasıKorona-virüs Tartışması
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