Doğuya en çok asker gönderen birlikler hangileridir?

Hangi acemi birlikleri doğuya gönderiyor?

Eğitim birliklerindenlerin dağıtımları düzenli olarak bir bölgeye yapılmamaktadır. Bundan dolayı doğuya gönderilen acemi birlikleri veya batıya gönderilen acemi birlikleri denilen bir şey yoktur. Dönem olarak TSK ihtiyaçları kapsamında asker dağıtımlarını planlayarak yapmaktadır. Bu dağıtımların önceden birisinin bilmesi imkansızdır. Çünkü bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz.

Birliklerin dağıtımı tamamen şans eseri ve düzensizdir. Kimse bilerek doğuya ya da batıya gönderilmez. Acemi birliğinizde bulunan birisi doğuya giderken siz batıya gidebilirsiniz.