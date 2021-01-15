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Doğuya en çok asker gönderen birlikler hangileridir?

Acemi birliğinden usta birliğine geçecek olan kişiler hangi düzene göre gönderildikleri merak konusu oldu. Bu dağıtımların birliğe göre mi yoksa düzensiz bir şekilde mi yapıldığı araştırılmaya başlandı. Dağıtımların birliğe göre mi yapıldığı merak edilmeye başlandı.

15 Ocak 2021 Cuma 01:04
Doğuya en çok asker gönderen birlikler hangileridir?
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Hangi acemi birlikleri doğuya gönderiyor?

Eğitim birliklerinden askerlerin dağıtımları düzenli olarak bir bölgeye yapılmamaktadır. Bundan dolayı doğuya gönderilen acemi birlikleri veya batıya gönderilen acemi birlikleri denilen bir şey yoktur. Dönem olarak TSK ihtiyaçları kapsamında asker dağıtımlarını planlayarak yapmaktadır. Bu dağıtımların önceden birisinin bilmesi imkansızdır. Çünkü bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz.

Birliklerin dağıtımı tamamen şans eseri ve düzensizdir. Kimse bilerek doğuya ya da batıya gönderilmez. Acemi birliğinizde bulunan birisi doğuya giderken siz batıya gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.01.2021 01:04
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Anahtar Kelimeler:
SoğuBirlikAsker
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