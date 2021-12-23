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Doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım ücreti nasıl alınır?

SGK'dan doğum yardım parası alan vatandaşlar bu paranın nereden ve nasıl alındığını merak ediyor. Bunun yanı sıra merak edilenler arasında 2021 yılı için bu ücretin ne kadar olduğu da var. Bu yazımızda sizlere konuya ilişkin bilgileri verdik. İşte detaylar...

23 Aralık 2021 Perşembe 18:20
Doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım ücreti nasıl alınır?
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Devlet tarafından doğum yapan annelere bebeklerin ihtiyaçları karşılansın diye yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar çocuk sayısına göre değişir. Siz de bu yardımlardan yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Doğum yardım parası nedir?

Doğum yapan annelere, bebeğinin ihtiyacını karşılaması, doğum işlemlerini tamamlaması gibi nedenlerden dolayı devlet tarafından destek verilmektedir. Bu sosyal yardıma ise doğum yardım parası denilir. Doğum parası çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Çalışan annelerin doğum öncesinde ve sonrasında eksik primlerine ilişkin geriye dönük ödemeler yapması gerekmektedir.

Doğum yardım parası ne kadardır?

Doğum yardım paraları çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılı için geçerli güncel miktar ise şu şekildedir:

  • İlk çocuk için 300 TL
  • İkinci çocuk için 400 TL
  • Üçüncü çocuk için 600 TL’dir.               

Doğum yardım parası nasıl alınır?

Kişinin doğum yardım parasından faydalanabilmesi için doğum sonrasında çocuğun yaşaması gerekmektedir. Devlet tarafından sağlanan bu yardım doğumdan anneye verilmektedir. Yardımı almak için ise doğumdan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapılmalıdır.

Doğum Yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardım parasına başvuru yapmak isteyenlerin taşıması gereken ilk şart canlı doğum gerçekleştirmektir. Daha sonra ise şu adımlarizlenir:

  • İlk olarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidilerek çocuk Kimlik Paylaşım Sistemine kaydettirilmelidir.
  • Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gidilerek buradan kişiye verilen matbu dilekçe doldurulmalıdır.
  • Bu aşamalar tamamlandıktan sonra başvuru tamamlanmış olur.

Doğum yardım parası şartları nelerdir?

  • Doğum yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
  • Annenin bizzat başvuru yapması gerekir.
  • 15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapmış olması gerekir.
  • Canlı doğum yapmış olması gerekir.

Doğum yardım parası sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Bu işlem iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • PTT müşteri hizmetleri
  • E-devlet

İlk yöntem olarak PTT müşteri hizmetleri numarası olan 444 1 788’i arayarak yardımın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Bunun yanı sıra E-devlet sistemine giriş yaparak arama butonuna “Doğum parası sorgulama” yazarak sonuçları görebilirsiniz.

E-devlet üzerinden doğum parası sorgulama işlemi

  • İlk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine girmelisiniz.
  • Daha sonra giriş bilgilerinizi ilgili alanlara doldurmalısınız.
  • Açılan pencerede arama butonuna giderek oraya “doğum yardım sorgulama” yazmalısınız.
  • Ardından “Doğum yardım başvuru sorgulama” seçeneğine tıklamalısınız.
  • Son olarak açılan sayfada ilgili her şeyi görebilirsiniz.

Doğum yardım parası ne zaman ve nereye yatar?

Doğum yardım paraları başvuruyu takip eden ay içinde 25’ine kadar yatırılmaktadır. Paralar başvuru yapan kişinin adına yatar. Yardımı alacak kişiler bunu istedikleri PTT şubesinden alabilirler.


Son Güncelleme: 23.12.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
DoğumparasıYardım2021
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