Doğum yardım parası e-devlet sorgulama işlemi

Toplumumuzun her kesiminin fark gözetmeksizin kucaklayan devletimiz, doğum yapan kadınlara doğum yardımı parası vermektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu bünyesinden doğum yapan kadınlara doğum yardım parası verilmektedir. Vatandaşlarımız E-Devlet doğum yarım parasının nasıl sorgulanacağını ve başvuru şartlarını merak etmektedir. Vatandaşlarımızın merak ettiği doğum yardımı parası, kurumun kendisinden sorgulanacağı gibi, e-devlet sisteminden de sorgulanabilmektedir. Bu yardımlar annenin daha rahat olması, bebeğinin maliyetlerinin karşılanması gibi konularda sigortalı çalışıp da gerekli şartları yerine getiren annelere verilmektedir. Hastanelerde yapılan doğumlarda başvuruya gerek yoktur. Ancak herhangi bir aksiliğe yer bırakmak istemiyorsanız hekiminizden ya da hastanenizden doğum belgesi talep edebilirsiniz.

Doğum Parası Nasıl Alınır?

Doğum parası almak isteyen kişilerin öncelikli olarak işyerlerinin sigorta altyapılarını bilmeleri gerekmektedir. Bu sayede başvuru yapacak kişiler nasıl başvuracaklarını bilmiş olacaklar. Eğer işyerinin SGK altyapısı yoksa hekiminizden gerekli doğum raporlarını almanız gerekmektedir.

Doğum parasının alınabilmesi için işyeriniz, Toplumsal Güvenlik Kurumu ile irtibat kurarak birtakım yazışmalar yapması gerekiyor. Bu yazışmalar sonrasında doğum parası işlemleri tamamlanmış olur. Sonrasında doğum parasını almanız daha kolay olacaktır. İşyeriniz SGK altyapısına kayıtlı ise zaten bu işlemleri ve yazışmaları yapmanıza gerek kalmamaktadır.

Doğum Parası Süre Aşımı

Doğum parasındaki süre aşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. Doğum yapan kişi doğumdan sonra 5 yıl içerisinde doğum parasını alabilmektedir. Bu süre aşımı işyeri SGK altyapısında olmayan işyerlerini kapsamaktadır. İşyeriniz SGK ile zaten çalışıyorsa otomatik olarak bu parayı zaten alabilirsiniz.

Doğum parası alma işlemleri bazen gecikebilmektedir. Bu gecikmelerin sebebi yalnızca işyeriniz ile Toplumsal Güvenlik Kurumu arasındaki yazışmalardan kaynaklanmaktadır. Yazışmalarda bir süre aşımı yoktur. Yazışmalar SGK sistemi içerisinde yer almayan işyerlerini kapsamaktadır. İş yeri SGK sisteminde yoksa bu yazışmaların yapılması şarttır. Bundan dolayı doğum parasının alınması biraz gecikebilmektedir.

Kimler Doğum Yardımı Başvurusunda Bulunabilir?

Doğum yardımına yapılacak olan başvuruları iş vereniniz yapmaktadır. İş yeriniz SGK altyapısına kayıtlıysa zaten hastane sizin adınıza başvuruda bulunmuş olur. Bu durumda herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Yani kişinin hangi şart olursa olsun bireysel olarak başvurması mümkün olmayacaktır.

Doğum Parası Otomatik Olarak Alınır mı?

Doğum paranızı otomatik olarak almanız mümkün olacaktır. Bunun için doğumunuzun hızlı bir şekilde kayıtlara geçirilmesi, hastanenin de doğumu bildirmesi gerekmektedir. Otomatik olarak bu parayı alabilmeniz için hastanenin sizin adınıza başvuruda bulunması gerekiyor. Ancak bunun için iş yerinizin SGK ile anlaşmalı olması gerekmektedir.

Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

Doğum parası alabilmenin belli şartları vardır;

Hamile olanlara verilen doğum izninin kullanılmış olması gerekmektedir. Bunun da belgelerde doğrulanması gerekmektedir.

Doğumdan önceki 1 sene içerisinde en az 90 günlük sigortanın yapılmış olması gerekiyor.

Çalışan kişi izinlerini tam olarak kullanması gerekiyor. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta boyunca izin verilmiş olması gerekmektedir. Bu süreler içerisinde izin kullanmamış olan kişi doğum yardım parası alamamaktadır.

Doğum Parası Nasıl Hesaplanır?

Doğum parasının hesaplanmasında son 3 ayın maaş durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Doğum maaşı güncel maaş üzerinden hesaplanmaktadır. 3 aylık maaşınız 90’a bölünür. Günlük maaş ortaya çıkar. Bunun da 3’te ikisi hesaplanarak doğum parasının günlük ücreti ortaya çıkar. Böylelikle doğum yardım parası hesaplanmış olur.

Birden Fazla Gebelikte Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

Aynı anda birden fazla doğum yapılacaksa doğum izni uzamaktadır. Bu izin süresinin de hekiminiz tarafından belgelenmesi gerekmektedir. İkiz doğum yapılacaksa yasal olarak doğum izni 20 haftadır. Sağlık sorunları nedeniyle hekiminiz izninizi uzatabilmektedir. İzin süreniz ne kadar artarsa doğum ücretiniz de o kadar artacaktır.

Çoğul Gebelik Doğum Parası Nasıl Hesaplanır?

Üçüz doğum yapacak olan annelerde herhangi bir sağlık sorunu dahi talep edilmeden doğum izni uzamaktadır. Üçüz doğumlarda izin süresinin uzatılması için herhangi bir şart aranmamaktadır. İzin süresi uzadıkça doğum yardımı parası da artar.

Çoğul gebelikteki yasal doğum izinler fazla olacağından doğum parası da fazla olacaktır. Hesaplama yapılırken annenin son 3 aylık maaşı hesaplanır ve 90’a bölünür. Buradan çıkan sayının 3’te ikisi alınır ve yasal izin süresi olan 140 gün ile çarpılarak sonuç bulunur. Bu durumda ikiz doğum yapacak kadınların doğum yardımı parası ortaya çıkar.

Önek verecek olursak, 3 ayda toplamda 8.500 TL maaş alan bir annenin maaşı 90’a bölünür ve ortaya günlük 94.44 TL ortaya çıkmaktadır. Bunun da 3’te ikisini alırsak ortaya 62.96 TL çıkar. Bu miktarı çoğul doğumlarda verilen yasal izin süresi olan 140 gün ile çarparsak ortaya 8.814.04 TL ortaya çıkar. Tek çocuklu doğum yapacak olan annenin doğum parası ise 7.051.85 TL olarak hesaplanmaktadır.

İşinizden ayrılmanız durumunda doğum parası alamazsınız. Bu yardımdan yararlanabilmek için çalışırken devletin size vermiş olduğu yasal doğum izninden yararlanmanız gerekmektedir. İşi bırakmış birinin doğum bildirimi iş yeri tarafından yapılmamaktadır.

Ayrıca doğum parasını PTT şubelerinden çekebilirsiniz. Doğum parası yardımı başka bir hesaba yatırılmaz. Doğum yapan kişi adına PTT’ye yatırılır. Bu parayı doğum yapan kişinin yakınları da alamamaktadır. Kimliğinizle PTT şubesinden doğum yardım parası alabilirsiniz.

E-Devlet Doğum Parası Sorgulama İşlemi?

Doğum parasını sorgulayabilmek için e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa PTT şubesine giderek e-devlet şifresi alabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra hizmetler sekmesinden Toplumsal Güvenlik Kurumu’na tıklamanız gerekmektedir.

Bu kısımdan tüm işlemleri görebilirsiniz. Burada karşınıza doğum parası çıkacaktır. Buna tıklamanız durumunda doğum paranız, hangi PTT şubesinden alınabileceği, ne zaman yatacağı gibi bilgiler vardır.

2020 Yılında Çalışan Annenin Alacağı Destek Ücreti

Devletimiz 2020 yılında anneye 3 farklı yardım ve hak vermektedir. Bunlardan biri doğum yardım parasıydı. Bu para iş göremezlik ödeneği olarak bilinmektedir. Diğeri ise doğum yardımıdır. 2020 yılında doğum yardımı şu şekilde belirlenmiştir;

Birinci çocuk 300 TL

İkinci çocuk 400 TL

Üçüncü çocuk 600 TL olarak belirlenmiştir.

Çalışan anneye süt parası da verilmektedir. Bu paranın miktarı ise 202 TL’dir.

2020 yılında doğum yapan annelere genel olarak verilen yardımları şu şekilde hesaplayabiliriz;

Asgari ücret alan bir annenin doğum parası 6.366.08 TL’dir.

İlk çocuk için verilen doğum yardımı ise 300 TL’dir.

Emzirme parası olarak da her ay 149 TL yardım verilmektedir. Bu para da toplamda 6.815.08 TL olarak belirleniyor. Bu ücretler en az maaş seviyesinden belirlenmiştir.

Kamu Çalışanları İçin Başvuru

Kamu personellerinin bu yardımlardan yararlanabilmeleri için kendi kurumlarına başvuruda bulunabilmektedirler. 658’e tabi personeller, 4B ve 4D çalışanları, sürekli işçiler, vazifeye devam eden kişiler ve diğer çalışanlar bu yardım için başvuruda bulunurlar.