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Doğum yapan annelere devletin verdiği maddi destek ödemeleri 2020

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Doğum yapan annelere devletin verdiği maddi destek ödemeleri haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 5 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 22:26
Doğum yapan annelere devletin verdiği maddi destek ödemeleri 2020
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Devlet çalışan kadınlara doğum yapmaları durumunda çeşitli destek ödemeleri yapmaktadır. Doğum parası adı altında verilen bu ödemeler çeşitlilik göstermektedir. Annelere destek amacıyla yarım gün desteği, bakıcı parası ve süt parası vermektedir. Ayrıca eşi sigortalı olarak çalışmakta olan kadınlara emzirme ödeneği ve çocuk parası gibi devlet destekleri verilmektedir. Doğum yardımı başvurularını yapan kişilere gerekli doğum yardımları yapılmaktadır.

Çalışmayan Annelere Ödenen Destekler

Devlet kadınlara pek çok destek ödemesi yapmaktadır. Bu destekler kapsamında annelere yönelik olarak ödemeler yapılmaktadır. Geçtiğimiz dönemde binlerce anneye yapılan destek ödemelerine bu yılda da devam edilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum yapmaları halinde doğum yardımı, kreş yardımı, emzirme ve süt parası ve yarım gün çalışması ödeneği yapılmaktadır. Çalışmakta olan ve doğum yapan kadınlara bu yılda bütün desteklerle birlikte 7 bin ve 11 bin TL arasında ödeme yapılmaktadır. Ödenen destekler annelerin brüt maaşı ve çocuk sayısına göre değişmektedir.

Çalışan Annelere Doğum Parası

2020 yılında sigortalı olarak çalışan bir anneye toplamda 6 bin TL ödeme yapılmaktadır. Emzirme parası, çocuk parası, bakıcı parası ve iş görmezlik ödeneği olarak verilen destekler 2020 yılı başında güncellendi. Annelere bu yılda doğum yapmaları halinde 300 TL çocuk parası, 202 TL emzirme parası, 4 bin 424 TL iş görmezlik ödeneği ve bin 500 TL bakıcı parası ödenmektedir.

Doğum Yapan Annelere Verilen Yapılan Ödemeler

Devlet tarafından annelere en fazla verilen destek ödemesi doğum parasıdır. Çocuk parası olarak da bilinen bu destek 15 Mayısıs 2015 tarihinden sonra dünyaya gelen kişilere verilmektedir. Ayrıca bu destekler çalışan veya çalışmayan bütün kadınlara ödenmektedir. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü ve sonrasındaki çocuklar için 600 TL verilmektedir.

Doğum Yardımı Başvurusu

Doğum yardımı başvuruları için başvurular bağlı olunan Nüfus Müdürlüğüne yapılmaktadır. Bunun için “Doğum yardımı başvuru dilekçesi” verilmelidir. Bu dilekçe sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne gönderilmektedir. Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında hak kazanan kişilere ödeme yapılmaktadır.


Doğum yardımı başvuruları için sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

Süt Parası Desteği

Süt parası yardımının diğer ismi emzirme ödeneğidir. Süt parası ile emzirme desteği ayrıdır. Anneye ya da eşine verilen emzirme ödeneği SGK’ya ya da Bağ-Kur’lu kişilere en az 4 ay prim ödenmesi halinde verilmektedir. Emzirme yardımı bu yıl için 202 TL olarak belirlenmiştir. Annelere 2 sene kadar 202 TL üzerinden ödemeler yapılmaktadır.

Süt parası desteği başvuruları SGK’ya başvuru dilekçesi verilerek yapılmaktadır. Destek almak isteyen kişilerin doğum raporu, 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, sigortaya bağlı olan kişinin 120 günü olan vizite kağıdı ve evlenme cüzdanını teslim etmesi gerekir. Ayrıca destek almak isteyen kişilerin en az 120 gün priminin ödenmesi şarttır.

Yarım Gün Çalışma Desteği

Yarım gün çalışma desteği çocuklar okul yaşına gelene kadar ödenmektedir. Bu destek için çocuğun yaşı önem arz etmektedir. Çocuğu 3 yaşından küçük olan kadınlar bu desteğe başvuru yapabilir. 3 yaşını geçmemiş çocuklar adına ödenen bu destek çocuklar okul çağına gelene kadar ödenmektedir. Doğum izninin alınması sonrasında ilk çocuk için 60, ikinci çocuk için 120 ve üç ve üzeri çocuk için 180 gün yarım gün desteği verilmektedir.

İş Görmezlik Ödeneği

Devlet SGK’ya bağlı olarak çalışan annelere izin dönemleri süresince iş görmezlik ödeneği verilmektedir. İş görmezlik yardımından faydalanmak için annenin en az 90 gün sigorta priminin olması gerekmektedir. Desteğin miktarı annenin 90 günlük aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Günlük brüt ücretin 3’te ikisi çalışan kadınlara iş görmezlik olarak ödenmektedir. İş görmezlik ödeneği kapsamında anneye 8 hafta, doğum sonrasında ise 8 hafta kadar toplam 16 hafta izin verilmektedir. Doğumdan dolayı çalışamayan annelere iş görmezlik ödeneği toplamda 16 hafta olarak verilmeye devam eder. Bununla birlikte asgari ücrete bağlı annelere 4 bin 424 TL ödenmektedir.

Bakıcı Parası

Bakım parası doğum yapan kadınlara işe çalışmayı sürdürebilmeleri için ödenmektedir. Bakıcı parası uygulaması şu ana kadar belirlenen illerde uygulanmaya başlandı. İzmir, Bursa ve Antalya’da başlanan bakıcı parası ödemelerinde son olarak İstanbul ve Ankara’da da uygulama yapılmaya başlandı. Bin 500 TL olarak uygulanan bakıcı parası alabilmek için bu illerde yaşamak gerekmektedir.

Bakıcı parası destekleri için sigortalı olarak çalışan annelerin eğitimli bakıcı çalıştır sloganıyla başlatılan projeden hali hazırda 0 ile 24 aylık çocukları için başvuru yapılabilir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
Süt ParasıDoğum Parası
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