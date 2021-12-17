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Doğum yapan anneler için yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Devlet, doğum yapan anneler için yardım sağlamaktadır. Bu yardım kapsamında verilen maddi desteğin başvuru detayları araştırılmaktadır. PTT üzerinden verilen yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde doğum yapan anneler için yardım parası başvuru detaylarını sizler için derledik. İşte doğum yapan anneler için yardım parası başvuru detayları...

17 Aralık 2021 Cuma 05:09
Doğum yapan anneler için yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
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PTT’den doğum yapan annelere yardım

PTT tarafından sağlanan yardım kapsamında doğum yapan tüm anneler koşulsuz yardım alacaktır. Bu yardımdan doğum yapmış tüm anneler 600 liraya kadar yararlanabilecek. Devletin PTT aracılığıyla sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen annelerin sadece başvuru koşullarına uyması ve başvurması yeterlidir. Doğum yardımına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

Devlet tüm annelere koşulsuz şekilde yardım sağlayacak.Yardımdan faydalanmak için doğurmuş olmak  ve canlı bebek dünyaya getirmek  bu yardımı almaları için  yeterlidir. Annelerin bu yardımdan alacakları miktar, sahip oldukları çocuk sayısına göre değişmektedir.

PTT doğum yapan annelere yardım parası başvurusu

Tüm anne yardımlarına başvurmak isteyen annelerin kimlik kartları ile en yakın PTT şubesine gelerek başvurularını yapmaları ve işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

İhtiyaç sahibi anneler e-devlet üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler. PTT veya intenet üzerinden başvuru sürecini tamamlayamayan anneler, doğum sonrasında bebeğinin kimlik kartını alabilecekleri kimlik belirleme işlemi sırasında nüfus müdürlüğü aracılığıyla da devlet yardımı başvurusunda bulunabilirler.

Doğum yapan annelere yardım parası ne kadar?

Doğum yapan annelere sağlanan yardım parası şu şekilde dağıtılmaktadır. İlk canlı doğum için ödenen yardım parası 200 TL olarak açıklanmıştır. İki çocuk için ise 400 TL yardım yapılmaktadır. 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL doğum yardımı sağlanmaktadır.

Doğum yapan annelere yardım parası ne zaman yatırılır?

Doğum yapan anneler başvurularını tamamladıktan sonra PTT üzerinden herhangi bir bankanın şubesinden doğum yardım ödemesi alabilir. Doğumdan kısa bir sonra yardım parası alınmaktadır.


Son Güncelleme: 17.12.2021 05:09
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