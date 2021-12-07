Doğum parasını kimler alacak? Doğum yapan annelere doğum parası müjdesi

Doğum yapan ve aynı zamanda çalışan annelere devlet tarafından ücretli izin hakkı verildiği bilinen bir durumdu. Bu haberle beraber doğum yapan annelere devletten doğum parası müjdesi de anneleri sevindirdi. Bu müjdeyle beraber yeni doğum yapan anneler ‘’doğum parasını kimler alacak?’’ sorusunun yanıtı öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

Doğum Parasını Kimler Alacak?

Doğum arifesinde olan anne adaylar çocuk sayısına göre devletten doğum parası alacaklar. Sigortalı olarak çalışan anneler gereken şartları sağlamaları halinde ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha fazla çocuk için ise 600 TL tutarında doğum parası annelere ödenecek. Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek.