Doğum Parası ne zaman yatırılmaktadır? Doğum parası alma şartları nelerdir?

Doğum parası, bebeğini kucağına alan sigortalı annelere verilen yardımlardan bir tanesidir. Hamileliği sonrasında canlı doğum yaparsa doğum parasına başvuru yapabilirler. Doğum parası başvurusu yapıldıktan sonra 55 gün sonra hak sahibi annelerin hesaplarına yatırılmaktadır. Doğum parası başvuru yapıldıktan sonra ki 55 günde PTT aracılığı ile hak sahiplerine verilir.

Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Doğum parası başvurusu yapabilmek için,

Doğan çocuğun nüfus müdürlüğüne kaydı yaptırılmalıdır.

Kayıt sonrasında çocuğun doğum belgesi, T.C. kimlik belgesi ve annenin T.C. kimlik kartı ile annenin ikamet ettiği yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gidilmesi gerekir.

Çalışanlara doğum parası başvurusu yapılmak istendiği belirtilip, belgeler teslim edilir.

Başvuru formu iletişim ve kimlik bilgileri istenen belgelerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulup, imzalanması gerekmektedir.

Doğum parası şartları nelerdir?

Doğum iznini kullanmış olmak,

Doğum izninin sonrasında ki belgelerin bulunması,

Doğumdan önceki 1 yıl süresince minimum 90 günlük sigortanın ücretinin yatırılmış olması,

İzni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olacak şekilde kullanılacaktır,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır,

2020 doğum parası ücreti ne kadardır?

İlk çocuk için doğum parası 300 TL olarak belirlenmiştir.

İkinci çocuk için 400 TL doğum parası ödenir.

Üçüncü çocuk için 600 TL doğum parası alınır.

İkiz çocuk için toplamda 700 TL doğum parası ödemesi yapılır.

e-Devlet doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İntenetten https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine girilmelidir.

T.C. kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile birlikte, ’sisteme giriş yap’ tıklanır.

Daha sonrasında ’E-hizmetler’ sekmesine tıklanır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sekmesine tıklanır.

İşlem sonrasında T.C. kimlik numarası girilerek, ’sorgula’ tıklanır.

PTT doğum parası sorgulaması nasıl yapılır?

PTT üzerinden telefon ile doğum parası sorgulama nasıl yapılır?

PTT üzerinden doğum parası sorgulamak için öncelikle en yakın PTT şubesine gidilmesi gerekir. Daha sonrasında vezne de görevliye doğum parası sorgulama işlemi yapılmak istendiği söylenir. Vezne görevlisi sistem üzerinden size ait doğum parasını sorgulayarak gerekli bilgileri size aktarır.

PTT müşteri numarası olan 444 1 788 numarası aranarak doğum parası sorgulama işlemi talep edilmelidir. Müşteri hizmetleri üzerinden T.C. kimlik numarası verdikten sonra sorgulama işlemi gerçekleştirilir ve bilgiler tarafınıza iletilir.

Doğum parası ödemeleri nasıl yapılır?

Doğum parası ödemeleri ise yine PTT üzerinden hak sahiplerine yatırılacaktır. Başvuru sonrasında 55 gün sonunda hak sahiplerine ödemeleri gerçekleşmektedir.