Doğum parası ne kadar oldu? Doğum parasından yararlanabilmek için şartlar nelerdir?

2020 Doğum Parası Ödemeleri

Doğum nedeniyle ödenen yardımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen bir defaya mahsus doğum yardımı ödeneği, Sosyal güvenlik kurumu tarafından tek seferde ödenen emzirme parası, Sigortalı çalışan annelere sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen doğum izni annelik parası, Asgari geçim parası olarak da adlandırılan aile parası, işyerinden doğumda alınır ve aylık maaşla birlikte ödenir.

Doğum Yardımı Nasıl Alınır 2020

Doğum yardımı olarak da bilinen yardım almak için Türk vatandaşı olmanız yeterli. Anne ve çocuğun kimlik fotokopisi veya geçici kimlik fotokopisi ile Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüklerine, Sosyal Yardım Merkezlerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunmalısınız. Yurt dışında yaşıyorsanız, doğum parası için konsolosluğa başvurabilirsiniz.

2020 Doğum Yardımı Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödenek ilk defa 15 Mayısıs 2015 veya sonrasında doğan çocuklara verilecek. İlk çocuk 300 TL, ikinci çocuk 400 TL, üçüncü çocuk ve üstü 600 TL. Yardım yalnızca bir kez ödenir.

Doğum Yardımı Hangi Bankadan Alınır?

PTT'den doğum yardımı alınır. Annenin T.C. numarasına ödenir. Ödeme, başvuru tarihinden itibaren ortalama 2-3 ay içerisinde PTT'ye gönderilir. Türkiye'de bulunan herhangi bir PTT’ye kimliğinizle Postane şubesinden gönderilebilir.

Çalışmayan Anneye Doğum Parası 2020

Herhangi bir alanda çalışmayan anneye Türk vatandaşı olmak kaydıyla başka şartlar olmaksızın yukarıda belirtilen doğum ödeneği ödenir. Eş çalışıyorsa emzirme parasını da SGK'dan alabilmektedirler.

SGK Emzirme Yardımı 2020

Bir sosyal güvenlik kurumundan emzirme yardımı alabilmek için sigortalı bir işçi olmanız veya Bağkur'a göre sigorta primi ödemeniz gerekir. Çocuğunuz doğmadan önceki son yıl içinde en az 120 gün sigortalıysanız veya güvenceye alınmışsanız, bu yardımdan yararlanacaksınız. Bağkur dahilindeyseniz borcunuz kalmaz 2020 SGK emzirme ödeneği 202 TL'dir. SSK / Bağkur emzirme ödeneği başvurusunda bulunma zorunluluğu yoktur. Ancak doğum hastanesinin bir emzirme raporu yazması gerekir. Bu ödeme yalnızca bir kez yapılır. Ayrıca yukarıda belirtilen emzirme ödeneği ve doğum izni ödeneğinden de yararlanabilirsiniz. Bu yardım memurlara ödenmez.

Çalışan Anneye Doğum Parası 2020

Doğum Parası Almak İçin Ne Kadar Sigortalı Olmak Gerekir 2020

SGK doğum yardımı sigortalı çalışan kadınlara ve Bağkur’lu kadınlara ödenir. Bu yardımdan yararlanabilmek için doğum tarihinden itibaren aktif olarak sigortalı olmanız ve doğum tarihinden önceki yıl içinde en az 90 gününüz olması gerekmektedir. Bağkurlu iseniz vadesi geçmiş prim borcunuz olmayacak, bu koşulları karşılıyorsanız günlük doğum raporu ödemeniz toplam gelirinizin 2 / 3'ü olacak ve 112 günlük yardım alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik kapsamında çalışanların her ikisinin de SGK Annelik Yardımı'na hak kazanması için, doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde minimum 90 günlük katkı payı gerekmektedir. Emzirme için destek süresi 120 gündür.

2020 Doğum Rapor Parası Ne Kadar?

Aşağıda, 2020 yılında çalışan bir işçi için doğum parasının hesaplanmasına bir önek verilmiştir. Bir çocuğun doğumu için para miktarı brüt maaş esas alınarak hesaplanır.

SGK Doğum Parası Hesaplama 2020

2020 yılı boyunca toplam asgari ücret 2.943,00 TL'dir. Dolayısıyla doğum tarihinden önceki son üç aylık toplam geliriniz 2020 ise ve asgari ücretle çalışıyorsanız 1 günlük doğum izni ödemesi 65.40 TL, toplam 112 gün gecikmeli doğum izni ödemesi tutarı 7324.80 TL. SGK doğum yardımı için başvurmanıza gerek yoktur. Hastane doğum öncesi ve doğum sonrası doğum raporlarını tam olarak sisteme girerse ve işvereniniz sizi zamanında işe alırsa ödeme zamanında yapılacaktır. Bu analık ödeneğini karşılamazsanız, size ödeme yapılmayacaktır.

Bağkurlu Anneye Doğum Parası 2020

4b Bağkur dahilinde prim ödeyen anneler de SGK doğum raporu ücretinden yararlanabiliyor. Bu durumda bağkur'lu annenin doğum izni ödeneğinin ödenebilmesi için daha önceden prim borcu bulunmaması ve doğum tarihinden önceki son yıl içinde en az 90 gün prim almış olması gerekir. Şirket ortakları kapsamında istekli veya kapsamda olan kişilere ödenmez. Hesaplama yukarıda açıklandığı gibidir.

SGK Doğum Parası Ne Zaman Alınır?

Ödemenin işleme alınabilmesi için doğumun gerçekleşmesi ve doğum sonrası raporunun sisteme girilmesi gerekmektedir. Doğum öncesi bildirimin tamamlanmasının ardından, işveren işsizliği bildirir ve gebelik parası, bildirimin ardından ortalama 10-15 gün içinde ödenir. Doğum sonrası rapor verilmesi durumunda, işveren raporun tamamlanmasını takiben kısmi bir rapor verebilir veya bildirimde bulunabilir. Bu durumda ödemeler işverene bildirim yapıldıktan sonra yapılır.

SGK Doğum Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen doğum raporu ücretlerini e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. E-devlet raporu para sorgulama sayfasından T.C. e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

2020 Çocuk Parası Ne Kadar?

Bildiğiniz gibi maaşlı çalışanlar memurdur ve SGK vb. Kapsamına girer. Gelir vergisinin düşülmesi gerekiyor. Gelir vergisi düşülürken, medeni duruma ve çocuk sayısına göre yapılan indirim, aile yardımı olarak da adlandırılan asgari geçim ödeneği olarak adlandırılır. Çocuk olduğunuzda lütfen Aile Yardım Bildirim Formunu doldurun ve işyerinize verin. Bu durumda maaşınız ayda ortalama 50 Türk Lirası dolaylarında asgari geçim ödeneği artacaktır.