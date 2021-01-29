Doğum günü kutlayıp, pasta savaşı yaptılar! Cezadan kaçamadılar

Korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamalardan ve denetimlerden taviz verilmiyor. Ülkenin her kentinde polis ekipleri kuralları tanıayanlara tespit edip, idari para cezası uyguluyor.
Geçtiğimiz akşam Edine'de 7 kişiden oluşan arkadaş grubu, doğum günü partisi için bir evde buluştu. Arkadaş grubu çılgılarca eğlendikten sonra pasta savaşı yaptı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri olayı polise ihbar etti.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAYIP, PASTA SAVAŞI YAPTILAR
İdari para cezası kesilen kişiler polis tarafından kendi evlerine gönderildi.
Son Güncelleme: 29.01.2021 12:07