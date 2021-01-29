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Doğum günü kutlayıp, pasta savaşı yaptılar! Cezadan kaçamadılar

Edirne'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen bir dairede buluşan arkadaşlar doğum günü kutlayıp, pasta savaşı yaptılar. Kutlamayı basan polis 7 kişiye para cezası kesti.

29 Ocak 2021 Cuma 12:07
Doğum günü kutlayıp, pasta savaşı yaptılar! Cezadan kaçamadılar
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Korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamalardan ve denetimlerden taviz verilmiyor. Ülkenin her kentinde polis ekipleri kuralları tanıayanlara tespit edip, idari para cezası uyguluyor.

Geçtiğimiz akşam Edine'de 7 kişiden oluşan arkadaş grubu, doğum günü partisi için bir evde buluştu. Arkadaş grubu çılgılarca eğlendikten sonra pasta savaşı yaptı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri olayı polise ihbar etti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAYIP, PASTA SAVAŞI YAPTILAR

Harekete geçen ekipler ihbar edilen evi bastı ve içeride 7 kişinin yasak olmasına rağmen bir araya gelip kutlama, ardındanda pasta savaşı yaptıklarını tespit etti. Arkadaş grubunun itiraz etmesine rağmen duvarlarda pasta atıklarını bulan ekipler 7 kişiye sosyal mesafe kuralını ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçeyle toplamda 28 bin 500 tl para cezası kesti.

İdari para cezası kesilen kişiler polis tarafından kendi evlerine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
EdirneDoğumgünü
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