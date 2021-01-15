Doğuda askerlik yapanların maaşları ne kadar?

Son yapılan düzenlemelerle birliktelik uzun ve kısa dönem olarak yapılmaya başlandı. Asker adayları tercihlerine göre isterlerse 1 sene boyunda askerlik yapabilir ve bu süre içerisindealabilir. Bunun yanı sıra 6 ay gidip ücretsiz olarak askerlik görevi de yapılabiliyor. 6 ay yani kısa dönem askerlerda görev yaparken maaş alabilirler. Ancak bu maaş uzun dönem askerlik yapanlardan daha azdır.

Ancak genel olarak doğuda görev yapan er ve erbaşlar batıda görev yapanlara göre 3 kat fazla maaş alır. Ayrıca Suriye ve Irak gibi bölgelerde askerlik yapan kişilere ek olarak sınır dışı tazminatı verilir. Tüm bu ödemeleri alan asker net 600 TL maaş alabilir. Er maaşları 270 TL’dir. Onbaşı 350, Çavuş ise 410 TL maaş alır. Tazminatlarla birlikte bu maaşlar 500- 600 TL’yi bulabilir.