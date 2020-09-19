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Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!

Doğu Karadeniz’de sabah saatlerinde etkisi gösteren şiddetli yağış sonucu Borçka-Güreşen Karayolu ulaşıma kapandı! Yağış Hopa’daki derelerin su seviyesini yükseltti…

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:41
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize, Artvin bölgelerinde şiddetli sağanak yağışı uyarısında bulunması üzerine gerekli önlemlerin alınması için ilgili süreç başlatılmıştı. Son olarak elde edilen bilgilere göre bölgedeki şiddetli yağış Hopa ilçesinde yer alan bazı derelerdeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Derelerden bazılarının taşması sonucunda Borçka-Güreşen yolu sular altında kaldı. Araçlar yoldan geçmekte büyük güçlük yaşadılar. Yolun trafiğe kapatılması için iş makineleri ile çalışmalara başlandı.


Şiddetli Sağanak Uyarısı

Rize’nin Pazar ilçesinde etkisini gösteren sağanak hayatın işleyişine olumsuz etkide bulundu. Bölge halkının su baskınları, heyelan ve sel tehlikesine karşı hazırlıklı olunması istendi. Diğer yandan Trabzon’un doğusu, Rize çevresi ve Artvin’in kuzey bölgelerinde de yarın sağanak olacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 19.09.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
SağanakYağış
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