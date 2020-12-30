İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Doğu ekspresi başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri başladı mı? Tren seferleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle durdurulan TCDD tren seferlerinin ne zaman başlayacağını, vatandaşlar tarafından merak ediyor. 28 Mart 2020’de durdurulan seferler, hala başlamadı. Peki, seferler ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06
Doğu ekspresi başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri başladı mı? Tren seferleri ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Koronavirüs salgını sebebiyle, 28 Mart tarihinde TCDD tren seferleri durdurulmuştu. O tarihten itibaren seferler yapılmamıştır. Tren seferlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

 

Tren seferleri başlayacak mı?

 

Bölgesel ve ana hat tren seferlerinin, koronavirüs tedbirleri alınarak, sosyal mesafeye uygun bir biçimde başlatılacağı aktarıldı. Seferlerin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmazken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD’nin resmi sitesinden duyuru yapılacağı belirtildi.

 

Bölgesel seferlerin başlama tarihi

 

Koronavirüs salgını kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Bu nedenle TCDD’den yapılan açıklamayla, 1-2-3 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek bütün YHT seferlerinin iptal olduğu belirtildi.

 

Seferlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, en kısa zamanda seferlerin başlaması için yoğun çaba sarf ediliyor.



Son Güncelleme: 30.12.2020 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTCDDTren SeferleriYhtTren Seferleri Ne ZamanUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı

Popüler Haberler

Doğu ekspresi başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri başladı mı? Tren seferleri ne zaman başlayacak?
Maraşlı dizisine katılan Alina Boz kimdir? Mahur karakteri kimdir?
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Çankırı askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Kargolar yılbaşında açık mı, çalışacaklar mı?
Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Çukur Halil İbrahim kimdir, diziye ne zaman gelecek?
En sessiz çalışan elektrik süpürgeleri hangileridir? Sessiz elektrik süpürgesi tavsiyeleri
13 Mart Cuma namazı kılınacak mı? Diyanetten açıklama!
Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi filmi konusu ve oyuncuları
EDHO yeni bölüm bugün akşam var mı yokmu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Nisan ATV yayın akışı
Game Of Thrones devam dizisi ne zaman başlayacak? Adı ne olacak?
TRT 2021 yılbaşı programı
2021 Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı burç yorumları
31 Aralık Perşembe yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? TV yayın akışında neler var?
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar dağıtım yapıyor? 2020 Ptt kargo cumartesi kaçta açılıyor?
Kamu bankalarından faiz oranlarında güncelleme hamlesi! Kamu bankaları faiz oranlarında değişikliğe gitti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.