Doğu ekspresi başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri başladı mı? Tren seferleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle, 28 Mart tarihinde TCDD tren seferleri durdurulmuştu. O tarihten itibaren seferler yapılmamıştır. Tren seferlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Tren seferleri başlayacak mı?

Bölgesel ve ana hat tren seferlerinin, koronavirüs tedbirleri alınarak, sosyal mesafeye uygun bir biçimde başlatılacağı aktarıldı. Seferlerin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmazken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD’nin resmi sitesinden duyuru yapılacağı belirtildi.

Bölgesel seferlerin başlama tarihi

Koronavirüs salgını kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Bu nedenle TCDD’den yapılan açıklamayla, 1-2-3 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek bütün YHT seferlerinin iptal olduğu belirtildi.

Seferlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, en kısa zamanda seferlerin başlaması için yoğun çaba sarf ediliyor.