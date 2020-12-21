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Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!

12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda Doğu Anadolu Bölgesinde 3 gün kar yağışı olacak uyarısı yapıldı. Şiddetli kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesinin tamamında etkili olacak uyarıları sonrasında buzlanma ve don için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:33
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
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Kış etkisini göstermeye başlarken Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü doğu Anadolu bölgesi için şiddetli kar yağışı açıklaması yaptı. Bu akşamdan itibaren 3 gün sürmesi beklenen karla karışık yağmur soğuk hava ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü özellikle kar yağışının Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da etkili olacağını belirtti. 23 Aralık tarihinde kar yağışının Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan’da şiddetli hale geleceği belirtilirken buzlanma ve don olayları ile ilgili uyarılarda bulunuldu. Aynı zamanda belediyelere ulaşımda sorun olmaması için yolların tuzlanmaya başlanması gerektiği uyarısı yapıldı.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:33
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MeteorolojiDoğu Anadoluşiddetli KarUyarı
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