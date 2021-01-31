Doğruluk mu, cesaretmi oyunu için efsane sorular listesi 2021

7’den 70’e herkesin oynadığı doğruluk mu cesaretlik mi oyunu için sorulacak sorular oyunu oynayanlara göre değişiklik gösterse de pek çok kişi araştırıyor.

DC olarak kısaltılan Doğruluk mu Cesaretlik mi oyunu arkadaş ortamlarında oynana ve keyifli vakit geçirilmesini sağlayan bir oyundur. Rakiplere sorulan sorular ile utandırmak, mahcup etmek veya eğlenmek için oynana DC oyunu için sorulacak sorular merak ediliyor.

Doğruluk mu cesaretlik mi oyunu soruları

Yalan söyledin mi, son söylediğin yalan hangisi?

Sevgilinle yaptığın en utanç verici olay neydi?

Arabanla kaza yaptın mı?

Hoşlandığın ama bunu söylemekten çekindiğin biri oldu mu, kim?

Ailenin söylediği bizim bilmediğimiz bir lakabın var mı?

Gerçek anlamda canını yakan bir olay yaşadın mı? (Fiziksel)

Otobüslerde ve toplu taşımada yaptığın en çılgın şey nedir?

Bir dilek hakkın olsa bunu nasıl kullanırdın?

Bir ünlüyü Cumhurbaşkanı yapabilseydin bu kim olurdu?

Başkasına çok ağır konuştuğun oldu mu, ne söyledin?

Birini öperken kendini kötü hissettiğin ya da öpmek istemediğin oldu mu?

Hiç istemediğin birini öpmek zorunda kaldın mı?

Hiçbir sonucu olmayacağını ve kimsenin duymayacağını bilsen ne yapmak isterdin?

Evde aynanın karşısında tarak ile şarkı söylediğin oldu mu?

Duş alırken bağırarak şarkı söyler misin?

Sevgilin olmayan birine ettiğin en güzel iltifat neydi?

Sevgilinin yanında asla yapmam dediğin bir şey var mı, nedir?

Hayatındakilerden en çok kıskandığın kişi kimdir?

İşe/okula gitmemek için hasta numarası yaptın mı?

Hiç kendinden büyük biriyle çıktın mı?

Hiç sevgilin olmayan birini dudağından öptün mü?

Durup dururken selfie çeker misin?

Asla yapmam dediğin bir şey var mı?

1 pantolonu haftada kaç kez yıkamadan giyersin?

Lise aşkınla evlenmek ister miydin?

Eski sevgililerinden biriyle bugün de çıkmak ister miydin?

Gıdıklanır mısın, nerenden?

Eğlenceli sorular

Batıl inançların var mıdır, varsa nelerdir?

Sevip de söylemeye çekindiğin bir dizi/film var mı?

En iğrenç kişisel bakım alışkanlığın nedir?

En son kimden neden özür diledin?

Hiç ter kokunu başkasının duyduğu oldu mu?

Sevgilini aldatmayı düşündün mü?

Sevgilini aldattın mı, kiminle aldattın?

Boxer mı yoksa slip don mu giyersin?

Havuza veya denize işediğin oldu mu?

Kimsenin farketmeyeceğini bilsen kimi öldürmek istersin?

Başkasına aldığın en ucuz hediye nedir, kime aldın?

Telefonda en çok hangi uygulamada vakit geçiriyorsun?

Toplu bir alanda hiç çıplak göründüğün oldu mu?

Çıkmak istediğin biri var mı, kim?

Hiç bununu karıştırırken yakalandın mı, kime?

Yaşını olduğundan büyük söylediğin biri oldu mu, kim?

Telefondan asla silmem dediğin uygulama var mı?

Gecenin geç bir vaktinde yaptığın en iğreç şey neydi?

En uzun duş almadan durduğun süre ne kadar?

Dünyadan birisini cumhurbaşkanı yapmak istesen bu kim olurdu?

Komik sorular

Burada içimizde en sevmediğin kişi kim?

Tuvalete yetişemeyip tuvaletini kaçırdığın oldu mu?

Sevdiğin ama söyleyemediğin biri var mı, kim?

Sevgilin olduğu halde başka birinden hoşlandığın oldu mu?

Galerinde çektiğin son fotoğrafı gösterir misin (kendi foton)?

Yanlış bir şey yaparken yakalandığın oldu mu?

Evlilik hayali kurduğun oldu mu, kiminle kurdun?

Rastgele bir numara arayıp konuştuğun oldu mu?

En son kimi stalkladın?

Stalk için kullandığın fake hesabın var mı?

Galerinde sana ait en saçma fotoğrafı gösterir misin?

Erkek arkadaşından/Kız arkadaşından utandığın bir an oldu mu, neden?

Utandıran sorular

Telefonunda arama geçmişsindeki son sorguyu gösterir misin?

Sevgilinden ayrılmak için 1 milyon TL teklif etseler ne yapardın?

Yerden bir yiyecek alıp yediğin oldu mu?

Aramızda en kötü giyindiğini düşündüğün biri var mı?

Bir gün kadın/erkek olarak uyanırsan yapacağın ilk şey ne?

Tuvaletini yaparken düşündüğün son şey neydi?

En kötü alışkanlığınız nedir?

Hiç bununu karıştırdın mı, en son ne zaman?

İntenet arama geçmişinde utanacağın bir şey var mı?

Platonik aşık olduğun biri var mı, kim?

Şu an içindeki çamaşırın rengi nedir?

En son kime ne mesaj gönderdin?

İç çamaşırlarını kaç günde bir değiştiriyorsun?

Dünyaya yeniden gelsen yine aynı cinsiyette mi olmak isterdin?

Şu an aniden görünmez olsan ne yapardın?

Şimdiye kadar gördüğün en ateşli rüyanı detaylıca anlat.

Banyo yaparken işediğin oluyor mu?

Hangi çizgi filmi izledin?

Ayakların kokuyor mu?

Evde tek başına kaldığında oyun havası açıp oynuyor musun?

Yarın bütün gün evde olsaydın ne yapardın?

Dişlerini en son ne zaman fırçaladın?

Yapmaman gereken bir şeyi yaparken hiç yakalandın mı?

Vücudunda en sevdiğin bölüm neresi?

Çorbayı tabağı ağzına dayayarak içiyor musun?

DC soruları

Bugüne kadar yaşadığın en kötü ilişki hangisiydi?

Hiç yakın arkadaşının sevgilisinden hoşlandığın oldu mu?

Yeni DC Soruları Burada

Okuldan biriyle çıkmak istesen bu kim olurdu?

Senden yaşça çok büyük birine aşık olduğun oldu mu?

Bugüne kadar yaşadığın en kötü öpüşme deneyimi hangisiydi?

Kaç numara sütyen giyiyorsun?

Bir ünlü ile evlenme imkanın olsa bu kim olurdu?

Seni en seksi gösteren yerin neresi?

Şu an aşık olduğun birisi var mı?

Kızlara sorulacak sorular

Vücudunda bir noktayı değiştirebilecek olsan bu neresi olur?

İlk öpüştüğün erkek kimdi?

Şu an en çok kıskandığın kişi kim?

Okulda kıskandığın bir kız var mı yerine geçmek ister miydin?

İlk buluşmada tanıştığın çocuk seni öpmek istese kabul eder misin?

Hiç en iyi arkadaşının erkek kardeşiyle flört ettin mi?

Hiç arkadaşının erkek arkadaşına aşık oldun mu?

Bir erkeğin en seksi yeri neresidir?

Hiç bir kızdan hoşlandığın oldu mu?

Senden daha kısa biriyle çıkar mısın?

Sütyenini dışına giy desek yapar mıydın?

Hoşlandığın ama açılamadığın bir kişiyi ara ve ona duygularını söyle.

Burada en sevdiğin kişiyi yanağından öp.

Zorlayıcı cesaretlik soruları

Son zamanlarda nefret ettiğin ya da aşık olduğun kişi kim?

Karşı cinste seksi bulduğun seni etkileyen şey ne?

Kendi elin ile öpüş.

Telefonuna gelen son mesajı bize tamamını oku.

Yanındaki kişiyi yanağından öp.

Yanındaki kişiyi dudağından kısacık öp.

Buradaki bir erkek ile tişörtlerinizi değiştirin.

Yanındaki kişiye seksi bir bakış at ve onu etkile.

+18 doğruluk soruları

Partnerin ile seviştiğin en sıradışı mekan neresi?

Pişmanlık duyduğun bir deneyimin oldu mu?

Ön sevişme esnasında en çok hoşuna giden şey nedir?

Şimdiye kadar en çok keyif aldığın deneyimin hangisiydi?

En son ne zaman self tatmin yaptın?

En sevdiğin pozisyon hangisi?

En çok nerene dokunmaktan hoşlanırsın?

Karşı cins olarak uyansan yapacağın ilk edepsiz şey ne olur?

Hiç tek gecelik ilişki yaşadın mı?

Hiç başka bir çifti izlediğin oldu mu?

Gerçekten de başına gelen en çılgın fantezin nedir?

Daha önce hiç seninle aynı cinsiyetten biriyle denemeler yaptın mı?

Gizli ve kimsenin bilmediği bir fantezin var mı, fantezin nedir?

Müstehcen cesaretelik soruları

Hepimizin içinde kendini elle.

Sevgiline açık bir selfie gönder.

Açık bir video izle.

Bizim için güzel bir dans yap.

Sevgilini boynundan koklayarak öp

Sevgiline veya buradan birine masaj yap

Sevgiline edepsiz bir mesaj gönder ve cevap verme.

Partnerini neresinden istersen dilini kullanarak öp.

Partnerinde istediğin bir yeri elle.

Buradan ellemek istediğin biri varsa elle.

Partnerini tutkuyla öp.

En zor cesaretlik soruları