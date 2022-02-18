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Doğruluk mu cesaret mi oyunu nedir? Bu oyunda hangi sorular sorulur? (Şişe çevirmece)

Özellikle genç yaşta insanların bir araya gelerek oynadığı doğruluk mu cesaret mi oyunu, arkadaş gruplarının değişilmez oyunudur. Şişe çevirmece olarak da bilinen bu oyunda, bir kişi diğer bir kişiye ‘doğruluk mu cesaret mi’ der ve oyun başlamış olur. Peki, bu oyunda hangi sorular sorulur? Doğruluk mu cesaret mi oyununda sorulacak sorular nelerdir?

18 Şubat 2022 Cuma 18:25
Doğruluk mu cesaret mi oyunu nedir? Bu oyunda hangi sorular sorulur? (Şişe çevirmece)
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Bir grup arkadaşın bir araya gelmesiyle oynadığı doğruluk mu cesaretlik mi oyunu, yılların değişilmez oyunları arasında yer alır. Özellikle gençlerin oynadığı bu oyun, şişe çevirmece olarak da bilinir. Oldukça eğlenceli olan bu oyun, gruptaki insanların hem birbirini tanımasına hem de kaynaşmasına yardımcı olur. Peki, bu oyun nasıl oynanır? Bu oyunda hangi sorular sorulur?

Doğruluk mu cesaret mi oyunu nasıl oynanır?

Bu oyun için 3’ten fazla kişi gereklidir. Gerekli olan bir diğer şey ise şişedir. Gruptan birinin şişeyi çevirmesiyle oyun başlar ve şişenin iki ucu kime geldiyse, o kişiler arasında doğruluk mu cesaretlik mi seçimi yapılır. Seçimi yaptıran, seçimi yapana verdiği cevaba göre bir soru sorar veya yapması gereken bir görevi söyler. Eğer seçimi yapan kişi bu sorulara doğru cevap vermezse veya istenilen görevi yapmazsa, ceza yer. Oyun bu şekilde devam eder.

Oyunun kuralları nelerdir?

Sıra size geldiğinde doğruluk veya cesareti seçmelisiniz ve bu seçimi yaptıktan sonra seçiminizi değiştiremezsiniz.

Oyuna başlamadan hemen önce, sorulacak sorulara ve yapılacak görevlere sınırlama getirebilirsiniz.

Doğruluk derseniz size yöneltilen soruya doğru cevap vermek zorundasınız.

Cesaretlik derseniz sizden istenilen görevi yapmanız gerekmektedir, bu şey görev zorluyor olsa bile.

Doğruluk dediğinizde size sorulan soruyu değiştiremezsiniz.

Cesaretlik dediğinizde size verilen görevi kısa bir süre içerisinde yapmalısınız.

Sorulan sorulara doğru cevap vermezseniz veya hiç cevap vermezseniz, ya oyundan atılırsınız ya da ceza yersiniz.

Doğruluk mu cesaret mi oyununda hangi sorular sorulur?

En yakın arkadaşınız kim?

Çevrenizdeki en tuhaf gelenek ne?

Evinize misafir olarak gelmesini istemediğiniz biri var mı?

Saçma bulduğunuz bir batıl inanç var mı?

Şu an nerede olmak isterdiniz?

Çevrenizdeki en yüzsüz insan kim?

En sevdiğiniz film ve kitap ne?

En sevmediğiniz film ve kitap ne?

Hayattan çıkardığınız en önemli ders ne?

Hoşlandığın veya sevdiğin biri var mı, varsa kim?

Hoşlandığın birine bunu söylemediğin oldu mu?

En son konuştuğun kişi kim?

En son kiminle mesajlaştın?

Hiç kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey var mı?

Attığın son mesajı okur musun?

En kötü alışkanlığın ne?

Günlük tutuyor musun?

Eğlenceli sorular

En çirkin alışkanlığın ne?

En son özür dilediğin kişi kimdi, neden özür diledin?

Daha önce birini aldattın mı?

Telefonda en çok kullandığın uygulama ne?

Hiç yaşını büyük söylediğin oldu mu?

Numarasını asla silmem dediğin biri var mı?

En uzun duş almama süren ne?

Duşta ne kadar duruyorsun?

Özel bir yeteneğin olsa bu hangi yetenek olsun isterdin?

Felsefik sorular

Kadın/erkek olmanın en iyi ve en kötü tarafları neler?

İçinde bulunduğumuz evrenin gerçek olduğunu düşünüyor musun?

Hiçlik yerine neden bir şeyler var?

Özgür irade denilen şey hangi davranışlar?

Herhangi bir görüşü veya soruyu objektif olarak algılayabilir miyiz?

Hangi sayılar rakamdır?

Komik sorular

Bu oyunda en sevmediğin kişi kim?

Tuvaletini altını yaptığın oldu mu?

Biriyle sevgiliyken bir başkasından hoşlandın mı?

Galerindeki son fotoğrafı gösterir misin?

En son stalkladığın kişi kim?

Daha önce çorabını kokladığın oldu mu?

Rastgele bir numarayı arayıp o numarayla konuştun mu?

En saçma bulduğun fotoğrafını gösterir misin?

En zor cesaretlik görevleri

Kendini balkondan aşağı at.

Bardak ve tabakları kır.

Sevdiğin kişiyi ara ve ona onu sevdiğini söyle.

Babanı veya anneni arayıp sevgilin olduğunu söyle.

Aldattığın biri varsa onu ara ve aldattığını itiraf et.

Sevgilini ara ve ondan ayrılmak istediğini söyle.

Kafanda yumurta kır.

Telefonunu aç ve mesajlarını oku.

Instagram hesabındaki herkesi takipten çık.

En sevdiğin eşyanı buradaki birine hediye et.



Son Güncelleme: 18.02.2022 18:25
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Anahtar Kelimeler:
şişe çevirmeceDoğruluk Mu Cesaret Mi
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