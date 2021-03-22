Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol neden diziden ayrlıyor?

Tv8'in reyting rekorlarını alt üst eden dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, her geçen gün nefes kesen bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un ayrılma haberi hayranları tarafından kötü karşılandı.

Diziye veda edileceği konuşulan Çelikkol'un neden ayrılacağı konuşuluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizide, öyküsü biten şahıs diziden ayrılmasıyla biliniyor. Burada da hikayesi sonlanan kişi İbrahim Çelikkol oldu.

Dizinin bundan sonraki bölümlerinin nasıl devam edeceği konusu merakını korurken, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre vedası kesinleşti.

Geçtiğimiz haftalarda da ekranlara İbrahim Çelikkol'un sahneleri gelmemesiyle, diziden ayrıldı mı sorusunu gündeme getirmişti. Bu haber doğrultusunda diziye veda ettiği kesinleşti.

Dizide Mehdi kaakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Çelikkol'un ekrana başka projelerle gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Bu sezon diziye dahil olanlar arasında; Ebru Cündebeyoğlu, Engin Öztürk var.