Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?

1926 Paris doğumlu olan, 1949'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirmiş ardından fakültede Mmiarlık Tarihi Kürsüsü asistanı olmuştur. 1950 senelerinde İtalya'ya gitmiş ve Rönesans mimarlığı üstünde çalışmalar yapmıştır. 1962 yılında Fullbright bursu ile konuk öğretim görevlisi olarak ABD Michigan Üniversitesi'nde yer almıştır. Ayrıca, 1960 ve 70'li senelerde belirli sürelerle Harvard Üniversitesi bursu ile Washington D.C'de ki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ile Koleksiyonu'nda görev almıştır.

1965 yılında Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları isimli çalışması ile profesör olan Kuban, 1973 ile 1976 seneleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması adına çalışmış, 1974 yılında kuruluşu biten enstitüde başkanlık yapmıştır. Halen Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesinin üyeleri arasında yer alan ve Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu edinen kitaplarla makaleler yayımlayan Kuban, yaptığı çalışmalarda TÜRK sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürmüştür.

