Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?

1965 yılında Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları isimli çalışması ile profesör olan Kuban, 1973 ile 1976 seneleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması adına çalışmış, 1974 yılında kuruluşu biten enstitüde başkanlık yapmıştır. Halen Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesinin üyeleri arasında yer alan ve Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu edinen kitaplarla makaleler yayımlayan Kuban, yaptığı çalışmalarda TÜRK sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürmüştür.
Son Güncelleme: 23.09.2021 22:42