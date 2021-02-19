Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni belli oldu mu? Doğan Cüceloğlu öldürüldü mü, öldü mü?

Geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ölüm nedeni belli oldu. Kısa zaman öncesinde anjiyo olan Doktor 83 yaşında hayata veda etti. Geriye bıraktığı kitapları ve mükemmel eserleri ile öğüt tarzındaki sözleri kaldı. Türkiye tarafından oldukça sevilen ve sayılan Cüceloğlu ölüm haberinin ardından Türkiye şok yaşadı.





Doğan Cüceloğlu öldürüldü mü?

İddialara göre sağlık ekipleri düşerek hayatını kaybettiğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kafa kısmında meydana gelen kanamanın yere düşmesiyle darbe almış olduğunu açıkladılar. Aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybeden Cüceloğlu kimse tarafından öldürülmedi.



