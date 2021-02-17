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Doğan Cüceloğlu anlamlı sözleri 2021

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayata gözlerini yumdu. 83 yaşında hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu anlamları sözleri merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı duayen yazarın anlamları sözlerini paylaşmaya başladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:53
Doğan Cüceloğlu anlamlı sözleri 2021
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Duayen psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğan Cüceloğlu’nun vefatı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü yazar ve psikoloğun vefatı yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Doğan Cüceloğlu 16 Şubat Salı günü İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu’nun vefatının ardından sosyal medyada ünlü yazarın sözleri paylaşılmaya başlandı. Birçok kullanıcı Doğan Cüceloğlu’nun kaleminden çıkan o güzel sözleri araştırmaya başladı.

Doğan Cüceloğlu sözleri

Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalı. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğunuzla, çiftçinin yetiştirdiği ağaçla kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurun. Çiftçi, ağacın özünün ne olduğunu bilir ve o öze saygısı vardır. O özün gelişmesi için uygun ortam hazırlar. Çiftçi elma ağacını muz ağacı yapmaya çalışmaz; elma ağacının en çok meyve veren elma ağacı olması için ortam hazırlar. Ortamını bulan elma ağacı, olabileceğinin en iyisi olur ve ona göre meyve verir. / Doğan Cüceloğlu

Kendini kabul etmiş ve anlamış olgun insanın diğerlerine kendini kabul ettirme gereksinimi yoktur; insanlar onun çevresinde kendileri olabilirler ve düşündüklerini rahatlıkla söyleyebilirler. Kendini beğenmiş, olgun olmayan insanın diğerlerine kendini beğendirme, sürekli kendi düşünce ve beklentilerini başkalarına kabul ettirme gayreti vardır. / Doğan Cüceloğlu

Öğretmen, gelecekle şimdi arasında bir köprüdür. / Doğan Cüceloğlu

İyi anne baba olmak için önce iyi insan olmak gerekir. / Doğan Cüceloğlu

Ana babalar, çocukların geçmişteki hataları ve eksiklikleri üzerine odaklanıyor. Bu tavır sonucu öz güvenini kaybeden çocuk hata yapmaktan daha da korkar hale geliyor. Zamanla bu durum çocuğun şevkini kırıyor. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğu kendi yaşamından yok etmek eğitim değildir. / Doğan Cüceloğlu

Emek, gayret ve şevkin önemsenmediği ortamlarda yaşam sığlaşır, anlamını yitirir. / Doğan Cüceloğlu

Toplumun gelecekteki sağlığı, çocukların zihinlerini ve gönüllerini şimdi nasıl geliştirdiğimizde yatar. / Doğan Cüceloğlu

Engelli insanlarını önemseyen bir toplum, insan olmayı önemsemeyen bir toplumdur. İnsanın özü candır ve canda özür yoktur. / Doğan Cüceloğlu

Kültür robotu olarak değil, kendini keşfetmiş biri olarak yaşayın. / Doğan Cüceloğlu

Çocukları sürekli eleştirip, onları yargılama suçlama ile çocuk yetiştirmeye, bazı psikologlar, zehirli terbiye adını vermişlerdir. Zehirli terbiye eşitsizlik üzerine kurulmuştur; hükmeden ve hükmedilen vardır. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe güvenilir insan olmaktır. / Doğan Cüceloğlu

İnsanların birbirine güvenmediği yerde olumlu sonuç alınamaz. / Doğan Cüceloğlu

Gerçeği olduğu gibi konuşmak, gerçeğe saygı duymak ilişki hastalıklarının en güçlü ilacıdır. / Doğan Cüceloğlu



Son Güncelleme: 17.02.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
Doğan CüceloğluYazılarıSözleri
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