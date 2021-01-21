Doğalgaz tüketiminde yeni rekor!

Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "rekor talebin rekor arzla" doğalgazda kısıntı olmadan karşılandığını belirtti.
Bakan Dönmez'in Twitter hesabıyla halkın bilgisine sunduğu açıklamalar şu şekilde:
Doğalgazda yeni rekor...
Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.
Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
En yüksek tüketim
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) Ocak 20, 2021
Doğalgazda bir gün öncesindeyse 272,3 milyon metreküp rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arz ile karşılanması sıkıntısız bir şekilde olmuştu.
Son Güncelleme: 21.01.2021 00:54