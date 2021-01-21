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Doğalgaz tüketiminde yeni rekor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün 280 milyon metreküplük doğalgaz tüketimi ile yeni bir rekorun atına imza atıldığını belirtti.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:54
Doğalgaz tüketiminde yeni rekor!
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Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "rekor talebin rekor arzla" doğalgazda kısıntı olmadan karşılandığını belirtti.

Bakan Dönmez'in Twitter hesabıyla halkın bilgisine sunduğu açıklamalar şu şekilde:

 

Doğalgazda yeni rekor...

Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.

Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.


En yüksek tüketim
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) Ocak 20, 2021

 

Doğalgazda bir gün öncesindeyse 272,3 milyon metreküp rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arz ile karşılanması sıkıntısız bir şekilde olmuştu.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
DoğalgazMetreküpTüketim
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