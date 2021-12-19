Doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılmalıdır?

Doğalgaza gelen zamlar sonrası vatandaşlar, fatura tasarrufunun nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Faturaları düşürme yolları bulunmaktadır. Faturalar nasıl düşürülür?

Fatura düşürme

Faturalara gelen zamlar nedeniyle insanlar yüksek miktarlarda ücretler ödemektedir. Yüksek faturalardan kaçınmak için bazı yollar vardır. Ufak tasarruflarla ciddi miktarlardan tasarruf edebilirsiniz.nı düşürmek için;

Doğalgaz faturasının yüksek gelmemesi için gece ve gündüz ayarının iyi yapılması gerekir. Kombinin gece 17-18 dereceler arasında olması, gündüz ise 20-22 derece arasında olması çok önemlidir. Bu şekilde doğalgaz faturasında tasarruf edebilirsiniz.

Ayrıca yoğuşmalı kombiler kullanarak da tasarruf edebilirsiniz. Ev içerisinde yalıtım malzemelerinin kullanılması da doğalgaz faturasını düşürecektir. Çift cam kullanımı da yalıtım açısından önemlidir.