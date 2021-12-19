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Doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılmalıdır?

Doğalgaza gelen zam ile fatura ücretleri yüksek gelmektedir.Bu yıl doğalgaza gelen zamlar sonrası insanlar,doğalgaz faturalarını düşürmek için yollar aramaktadır. Doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılmalıdır. Bu haberimizde doğalgaz faturasını düşürmek için yapılması gerekenleri sizler için derledik. İşte doğalgaz faturasını düşürmek için bazı yöntemler...

19 Aralık 2021 Pazar 15:11
Doğalgaz faturasını düşürmek için neler yapılmalıdır?
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Doğalgaza gelen zamlar sonrası vatandaşlar, fatura tasarrufunun nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Faturaları düşürme yolları bulunmaktadır. Faturalar nasıl düşürülür?

Fatura düşürme

Faturalara gelen zamlar nedeniyle insanlar yüksek miktarlarda ücretler ödemektedir. Yüksek faturalardan kaçınmak için bazı yollar vardır. Ufak tasarruflarla ciddi miktarlardan tasarruf edebilirsiniz. Doğalgaz faturasını düşürmek için;

Doğalgaz faturasının yüksek gelmemesi için gece ve gündüz ayarının iyi yapılması gerekir. Kombinin gece 17-18 dereceler arasında olması, gündüz ise 20-22 derece arasında olması çok önemlidir. Bu şekilde doğalgaz faturasında tasarruf edebilirsiniz.

Ayrıca yoğuşmalı kombiler kullanarak da tasarruf edebilirsiniz. Ev içerisinde yalıtım malzemelerinin kullanılması da doğalgaz faturasını düşürecektir. Çift cam kullanımı da yalıtım açısından önemlidir.


Son Güncelleme: 19.12.2021 15:11
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