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Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Doğalgazdan tasarruf etme yolları

Doğalgaz zamları sonrası vatandaşlar doğalgaz faturası nasıl düşürülür araştırmaya başladı. Haberimizde doğalgazdan tasarruf etme yollarını listeledik.

03 Aralık 2021 Cuma 19:04
Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Doğalgazdan tasarruf etme yolları
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Doğalgaza yapılan son zamlar sonrasında vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Artan kur değerleri ve bastıran soğuk hava ile doğalgaz faturaları yükselişe geçti. Vatandaşlar, doğalgaz faturalarını nasıl düşürebileceğine dair araştırmalar yapıyor.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

İBB şirketi İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, basit ama etkili olabilecek doğalgaz tasarrufu yöntemlerini açıkladı. Özmen, binalarda iyi bir yalıtım yapılmasının ev ısınmasında büyük rol oynadığını ve doğalgaz faturasında yüzde 40’a yakın tasarruf sağladığını söyledi. Bunun yanında peteklerin arasına konulan alüminyunm yalıtım levhalar da ısı kalitesine büyük fayda sağlıyor.

‘’Petekleri kapatmayın’’

Özmen, peteklerin kapatılmaması gerektiğini ve peteğin üstüne konulan eşyaların ısı sirkülasyonuna engel olduğunu söyledi. Pencerenin çift cam olması da büyük fayda sağlıyor.

‘’Kombiyi tamamen kapatmayın’’

Özmen, vatandaşların yalnızca evden uzun süreli ayrıldıklarında kombiyi kapatmalarını önerdi. Gün içerisinde en kısık derecede yanması, doğalgaz faturaları açısından oldukça önemli. Çünkü kapatılıp açılan kombi normalden daha fazla gaz harcanmasına neden oluyor.

Evde hiç kullanılmayan odadaki radyatörü kapatmak da bu konuda mantıklı. Ayrıca ocaklarda kullanılan doğalgaz için öneğin ısı derecesini aynı düzeyde tutulması durumunda da tasarruf sağlanmaktadır.


Son Güncelleme: 03.12.2021 19:04
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Doğalgaz TasarrufuDoğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür
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